"İtibar cellatlığı yapıyorlar"

TOBB olarak döviz kuru hareketi başladığı andan itibaren teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Kıvanç, "14 Ağustos'ta TÜSİAD ile birlikte açıklama yaparak, 5 maddelik önerimizi hem kamuoyu hem hükümetimizle paylaştık. En acil sorun, borçlarımızı çevirmektir ve yeni krediye ulaşmaktır. KOBİ destek kredisini hükümetimizle birlikte devreye soktuk. Kredi kullanmak isteyen KOBİ'ler, maalesef yüzde 30'ları aşan faizlere maruz kalıyorlar. Biz TOBB olarak destek kredisi kullanacak KOBİ'leri, 6 ay geri ödemesiz, aylık yüzde 1,85, yıllık yaklaşık yüzde 22'lere tekabül eden faizlerlerle kredi imkanına kavuşturmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Kıvanç, reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesinin korunmasının son derece önem arz ettiğini dile getirerek, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritası gerektiğini hükümete ilettiklerini belirtti.

Yeni ekonomik pakette önemli adımlar olduğuna dikkati çeken Kıvanç, "Bunların hep birlikte takipçisi olacağız. TOBB olarak önermeye ve yol göstermeye devam edeceğiz. En önemli partnerimiz olan AB ile ilişkilerin yeniden kurulması çok önemli. Cumhurbaşkanımızla birlikte geçen hafta Amerika ve Almanya'yı ziyaret ettik. Çok olumlu geçti. En büyük partnerimiz olan AB ile ilişkilerin normalleşmesi bizim için çok önemli Bugün ihracatın yüzde 50'sini AB ülkeleriyle yapıyoruz." diye konuştu.

- "Şirketlere itibar cellatlığı yapıyorlar"

Son günlerde piyasalarda iflas listeleri dolaştığını, bunun "alçaklık" olduğunu ifade eden Kıvanç, şöyle devam etti:

"Şirketlere karşı itibar cellatlığı yapıyorlar. Bu listeleri gezdirenler unutmasınlar, bugün şirketlerimizin itibar cellatlığını yapanlar, farkında olmadan kendi geleceğine suikast yapıyorlar. Dedikodulara, ayağımıza kurşun sıkanlara karşı tavrımızı açıkça ortaya koyduk, cumhuriyet savcılarını göreve çağırdık. Biz umudumuzu kaybetmemeliyiz. Umudumuzu kaybettiğimiz zaman geleceğimizi kaybederiz. Süreci yakından takip ederek, atılması gereken adımları, sizlerden gelen talepleri gerekli yerlere ulaştırıyoruz. Ülkemizde kurulan her şirket milli bir değerdir, iktisadi kalkınmanın lokomotifidir. Ülkemiz için daha çok çalışacağız. İş dünyası olarak eskisinden daha inatçı üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gerçekleştireceğiz."

Günün karamsarlık, umutsuzluk değil, mücadele günü olduğunun altını çizen Kıvanç, istişare toplantıları yapmaya devam ederek birlik ve beraberliği artırmaya gayret edeceklerini vurguladı.

Toplantıya, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın ticaret ve sanayi odalarının başkanları katıldı.

