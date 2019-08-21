FİNANS

İTİCÜ İşletme Fakültesi'nde doluluk oranı yüzde 100 oldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüner Şencan: - "YKS yerleştirme sonuçlarına göre fakültemiz bünyesindeki 10 bölümün tüm kontenjanları doldu. 23 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek kayıtların ardından bu tescillenecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüner Şencan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre fakülteleri bünyesindeki 10 bölümün tüm kontenjanlarının dolduğunu, 23 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek kayıtların ardından bunun tescilleneceğini bildirdi.

Şencan, yaptığı yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği puan aralıklarına göre İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tercih ederek yerleşen tüm öğrencileri, bölümlerine kaydolmak üzere üniversiteye davet etti.

Teknolojik ilerlemeler ve yeni eğitim yöntemleri doğrultusunda güncelledikleri ders içerikleri ile yeni akademik yıla hazır olduklarını aktaran Şencan, İTİCÜ'nün akademik gücü ve iş dünyası ile iç içe olması bakımından tercih edilirlikte üst sıralarda yer aldığını anlattı.

Şencan, öğrencileri zorunlu ve gönüllü stajlarda desteklediklerini, onların iş hayatlarına başlangıç noktalarında tecrübe kazanmalarını sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakültemizde mesleki seminer dersleri, Banka Uygulama Şubesi, BISTLAB gibi laboratuvar uygulamalarıyla öğrencilerimiz iş dünyasındaki hareketliliği gerçek zamanlı olarak görebilmektedirler. Ayrıca her bir öğrencimiz, ilgilendikleri sektörün önemli yöneticileriyle irtibat halindeler.

Derslerde ve etkinliklerde onlarla bir araya gelip, deneyimlerinden faydalanabiliyor, kariyer fırsatlarına ulaşabiliyorlar. Ticaret Uygulama Okulları (TUYO) projesi ile öğrencilerimiz, ticaretin nabzının attığı Tahtakale, Doğubank, Laleli, Perşembe Pazarı, Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı'da uygulamalı eğitimler alabiliyor.”

- "En büyük destekçimiz İTO"

Şencan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında farklı projeleri devreye aldıklarını belirterek, "Girişimci Koçluğu Projesi, İhracata İlk Adım Projesi ve İTO Fuar Takımı Projesi bunlardan sadece birkaçı. Öğrencilerimiz, bölümlerine göre ilerlemek istedikleri meslek tercihlerinden yola çıkarak projelerde yer alıyor. İTO da her projemizde bizlere destek oluyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, YKS sonuçlarına göre 2019-2020 akademik yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin doluluk oranının lisans programlarında yüzde 91,50 olarak gerçekleştiği, yüzde 100 doluluk oranına işletme ve hukuk fakültelerinin ulaştığı bilgisi yer aldı.

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacakHarabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!
Çin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğduÇin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İTİCÜ

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Piyasaların gözü bu kararda

Piyasaların gözü bu kararda

Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarında son durum!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul alışverişi internete taşındı, talebin yüzde 70’i Anadolu’dan

Okul alışverişi internete taşındı, talebin yüzde 70’i Anadolu’dan

SÖYLEŞİ - "Kripto para birimleri kağıt paranın dijital hali"

SÖYLEŞİ - "Kripto para birimleri kağıt paranın dijital hali"

Türkiye'de her 5 kişiden 1'i kripto para kullanıyor

Türkiye'de her 5 kişiden 1'i kripto para kullanıyor

TÜİK - İhraç ürünlerin üretici fiyatları yıllık yüzde 16.32 arttı

TÜİK - İhraç ürünlerin üretici fiyatları yıllık yüzde 16.32 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.