İTİCÜ İşletme Fakültesi'nde doluluk oranı yüzde 100 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüner Şencan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre fakülteleri bünyesindeki 10 bölümün tüm kontenjanlarının dolduğunu, 23 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek kayıtların ardından bunun tescilleneceğini bildirdi.

Şencan, yaptığı yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği puan aralıklarına göre İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tercih ederek yerleşen tüm öğrencileri, bölümlerine kaydolmak üzere üniversiteye davet etti.

Teknolojik ilerlemeler ve yeni eğitim yöntemleri doğrultusunda güncelledikleri ders içerikleri ile yeni akademik yıla hazır olduklarını aktaran Şencan, İTİCÜ'nün akademik gücü ve iş dünyası ile iç içe olması bakımından tercih edilirlikte üst sıralarda yer aldığını anlattı.

Şencan, öğrencileri zorunlu ve gönüllü stajlarda desteklediklerini, onların iş hayatlarına başlangıç noktalarında tecrübe kazanmalarını sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti: