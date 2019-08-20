İstanbul, 20 Ağustos (DHA) - Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Yüksek Öğretim Kurumu arasında imzalanan protokol ile tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere yönelik burs ve istihdam projesi etkisiyle tekstil mühendisliğine giriş puanları "ortalama 100 puan" arttı.

Projenin etkisi ile geçen yıl yüzde 42’de kalan tekstil mühendisliği kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 92’ye yükseltirken, aralarında İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nin bulunduğu birçok üniversitenin tekstil mühendisliği bölümleri kısa sürede doldu.

Proje sonuçlarının değerlendirildiği ortak basın toplantısına İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak’ın yanı sıra GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı A. Fikret Kileci, ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ETHİB Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Müvit Gündemir, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Burak Sertbaş da katıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, büyük bir başarıyla sonuçlanan projenin sanayi-üniversite iş birliğinde tüm sektörlere örnek olduğunu söyledi.

Mustafa Gültepe, tekstil ve hazırgiyimin Türkiye’nin başarılarının artması için eğitilmiş iş gücünün daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Hazırgiyim meslek liseleri, İstanbul Moda Akademisi ve Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi ile sektörel eğitime bütüncül destek verdiklerini anlatan Gültepe şöyle devam etti:

"Kontenjanların doluluk oranını yüzde 42’den yüzde 92’ye çıkardık"

“Dijitalleşen dünyada rekabet her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yenilikleri izlemek, teknolojik gelişmeleri anında sektörümüze taşımak zorundayız. Bu nedenle tüm paydaşlarımızla birlikte Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi’ne büyük önem verdik. Birinci aşama büyük bir başarı ile tamamlandı, 2018 yılında kontenjanların sadece yüzde 42’i dolarken bu yıl ilk tercihlere göre bu oran yüzde 92’ye ulaştı. 2018’de sadece iki bölüm kontenjanını doldurabilmişken 2019’da dokuz bölüm bu başarıyı elde etti. Projenin ikinci aşamasında 10 maddelik eylem planında belirtilen uygulamalı eğitim ve eğitim müfredatının güncellenmesine ilişkin YÖK, bölüm başkanları ve sektörün katılımında geleceği planlayacağız.”

Konuşmasında ticaret savaşları ile global belirsizliklere de dikkat çeken Gültepe, hem bugünün hem de yarının rekabet dünyasına daha güçlü hazırlanmak zorunda olduklarının altını çizdi ve ekledi, “Bunu için insan kaynaklarını sağlamlaştırmalıyız. Yeni açıklanan işsizlik rakamları her dört gençten birisinin ne okulda ne de işte olduğunu gösteriyor. Dünyada genç nüfusu ile önemli avantajı sahip olabilecek ülkemizde bu tabloyu tersine çevirmemiz lazım. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile tabloyu tersine çevirmeye önemli bir katkı sunduk” dedi.

"Sektörün nitelikli eleman açığı nihayet kapanıyor"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise şunları söyledi: “Ülkemizin lokomotif sektörlerinden tekstil ve hazırgiyim dünyada sekizinci, Avrupa Birliği’nde ise üçüncü tedarikçi konumunda. Türkiye’nin dış ticarette en fazla döviz girdisi sağlayan sektörleri olarak nitelikli gençlerimizin de aramıza katılmasıyla var olan katma değerimizi artıracağız. Burs ve istihdam projemizi gençlerin sektörün pozitif dönüşümünde rol alması için uygulamalı eğitimlerle de zenginleştirdik. Gençlerimizin sektörlerimiz adına en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını sağlayıp fabrikalarımızda, kendi açacakları fabrikalarda ya da işletmelerde başlattığımız bu reform hareketini hızlandırmalarını umut ediyoruz” dedi.

Deri mühendisliği bölümlerinin kontenjanları kısa sürede doldu

Deri mühendisliği kontenjanının tamamının dolduğuna vurgu yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, “Tekstil ve deri mühendisliği bölümlerinin algısını yükseltmek için el birliği ile başlatmış olduğumuz çalışmanın ilk meyvelerini aldık. Tercihlerde yaşanan bu yükselişin yanı sıra, bölümün taban ve tavan puanlarında da çok ciddi bir artış yaşandı. Hedefimize ulaşmak adına büyük bir adım attık, ancak işimizin bitmediğini biliyoruz. Üniversitelerimizde uygulamalı eğitimin ön planda olduğu bir müfredatın geliştirilmesine katkı sunacağız. Bu noktada, bu projenin en büyük destekçilerinden olan YÖK’ün arkamızda duracağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Mezun olan öğrencilere iş garantisi de sağlıyor

Sınav öncesinde taahhüt edildiği üzere Tekstil ve Deri Mühendisliği bölümünü ilk beş tercihinde seçen ve ilk yirmi bine giren öğrencilere asgari ücret tutarında burs veriliyor. 20 ile 50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50 ile 80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50’si karşılıksız burs olarak veriliyor. Proje sadece burs programıyla kalmayıp Tekstil ve Deri Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilere iş garantisi de sağlıyor. Sanayi ve üniversite işbirlikleri üzerine bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olan ‘Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi’ diğer sektörlere de örnek oluyor. (Fotoğraflı)



