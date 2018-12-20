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İTO, 2019'u "Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı" ilan etti

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 10:45 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: - "Rotamız, ihracattır. Biz, İTO olarak, 428 bin müteşebbis üyemizden aldığımız güçle 2019'u, 'Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı' ilan ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Rotamız, ihracattır. Biz, İTO olarak, 428 bin müteşebbis üyemizden aldığımız güçle 2019'u, Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, ilk kez ihracat yapan ya da iki yıl arka arkaya ihracat yapmamış, özellikle imalatçı ihracatçı firmaların elini daha sıkı tutacaklarını belirtti.

Reel sektör olarak ekonomiyi cari fazladan vazgeçmeden büyütmek için çalışacaklarını kaydeden Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak, 2019 yılında ülkemizi, üretim gücüyle çekici hale getirecek çalışmaların içinde olacağız. Cari fazlanın kaynağı, ancak katma değerli üretimden gelen zenginlik olursa anlamlı olur. Ekonomimizin hava durumunu gösteren tek barometrenin dolar kuru olmasını, ancak bu şekilde önleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ'lerin ihracatçı olmalarının önemine dikkati çeken Avdagiç, "Küçük-büyük her üyemizin ihracat yapması, yapabiliyor olması en büyük hedefimizdir. Küçük girişimcilerimizin ilk kez e-ihracatla yapacağı bir satış, 20 dolarlık bile olsa, o firma için küçük ama biriktiğinde Türkiye için büyük bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı konsepti çerçevesinde ihracat odaklı bir dizi faaliyet gerçekleştireceklerini belirterek, Türk girişimcisini 2019’da Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Çin, Kanada, Rusya ve BAE’de 38 fuara taşıyacaklarını belirtti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl, üyelerimizi ocak ayından aralık ayına kadar tam 38 fuara, 900 firmamız ve 17 bin metrekarelik alanla katılıp Türk ürünlerini teşhir edeceğiz. Böylece B2B görüşmeler, standlar ve sektörel heyet programları ile ihracatımıza değer katacağız, yukarılara taşıyacağız. Üyelerimizi 2019'da, ocak ayından aralık ayına kadar 8 ülkede tam 38 fuara taşıyacağız. 900 firmamızın katılacağı bu fuarlarda, toplam 17 bin metrekarelik alanda Türk ürünlerini teşhir edeceğiz. Böylece B2B görüşmeler, standlar ve sektörel heyet programları ile ihracatımıza değer katacağız, ihracat rakamlarımızı yukarılara taşıyacağız.

Yerli ve yabancı ana sanayicilerin satın alma bölümlerine doğrudan özel olarak, teknik talep eşleştirme organizasyonları yapacağız. Yani 2018 yılında düzenlediğimiz Tedarikçi Günlerini, kapsamlı ve yaygın hale getireceğiz. Türk girişimcilerin dış pazarlara açılmasına yönelik verilen ulusal ve uluslararası destekler için Girişimci Günleri düzenleyeceğiz. Ticaret, dijital pazarlama gibi alanlarda sektörlerin tüm paydaşlarının katılacağı konsept seminerler gerçekleştireceğiz. İhracat ile ilgili süreci yavaşlatıcı ve maliyet artırıcı her türlü bürokrasinin iyileştirilmesi için önerilerimizi hükümetle paylaşmaya devam edeceğiz. İstanbul Ticaret Odası olarak 2019 yılını, aynı zamanda Afrika Açılım Yılı olarak görüyoruz. Çünkü Afrika'yı da tıpkı Asya ülkeleri gibi gelecek 10 yılın en iyi pazarı olarak kabul ediyoruz veya değerlendiriyoruz. Hedefimiz, ihracat yapma potansiyeli olup da yapamayanları ihracatla tanıştırmak."

2019'un İTO üyeleri için kritik bir yıl olacağını belirten Avdagiç, "İTO olarak, finansal sıkıntılardan vergi oranlarına, mevzuattan kaynaklanan sorunlardan döviz kurundaki dalgalanmalara, bürokrasiden gümrük vergi ve işlemle sürelerine kadar geniş alanda sorunların sıkı takipçisi olacağız. Ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte bakanlıklarımıza, ekonomi yönetimine, yerel ilgililerine aktarmakta etkin rol üstleneceğiz." ifadelerini kullandı.

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