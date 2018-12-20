İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Rotamız, ihracattır. Biz, İTO olarak, 428 bin müteşebbis üyemizden aldığımız güçle 2019'u, Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, ilk kez ihracat yapan ya da iki yıl arka arkaya ihracat yapmamış, özellikle imalatçı ihracatçı firmaların elini daha sıkı tutacaklarını belirtti.

Reel sektör olarak ekonomiyi cari fazladan vazgeçmeden büyütmek için çalışacaklarını kaydeden Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak, 2019 yılında ülkemizi, üretim gücüyle çekici hale getirecek çalışmaların içinde olacağız. Cari fazlanın kaynağı, ancak katma değerli üretimden gelen zenginlik olursa anlamlı olur. Ekonomimizin hava durumunu gösteren tek barometrenin dolar kuru olmasını, ancak bu şekilde önleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ'lerin ihracatçı olmalarının önemine dikkati çeken Avdagiç, "Küçük-büyük her üyemizin ihracat yapması, yapabiliyor olması en büyük hedefimizdir. Küçük girişimcilerimizin ilk kez e-ihracatla yapacağı bir satış, 20 dolarlık bile olsa, o firma için küçük ama biriktiğinde Türkiye için büyük bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.