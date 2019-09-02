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İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ağustos ayında geçen aya göre yüzde 27.27 artışla en çok uzun ve kısa filtreli sigara fiyatlarının arttığını, aynı dönemde yüzde 26.16 ile de en çok eriğin ucuzladığını açıkladı.

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Eylül (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ağustos ayında geçen aya göre yüzde 27.27 artışla en çok uzun ve kısa filtreli sigara fiyatlarının arttığını, aynı dönemde yüzde 26.16 ile de en çok eriğin ucuzladığını açıkladı.

Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarını gösteren İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 73’ünün perakende fiyatı artarken, 34 ürünün fiyatı düştü ve 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında Gıda Harcamaları grubu Tütün, Alkollü ve Alkosüz İçecekler alt grubunda yer alan uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde 27.27 ile fiyatı en fazla artan ürünler oldu.

Fiyatında artış görünen diğer ürünler de yüzde 20 ile aynı grupta yere alan yabancı sigaralar, yüzde 15.98 ile konut harcamaları grubunda ısınma bedeli, yüzde 9.57 ile gıda harcamaları grubunda domates, yüzde 7.83 ile kültür eğitim ve eğlence grubunda otel oda konaklama ücreti ve yüzde 7.17 ile gıda harcamaları grubunda kıvırcık salata oldu.

Ağustos ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan erik yüzde 26.16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında düşüş izlenen diğer ürünler de aynı gruptan yüzde 24.10 ile sivri biber, yüzde 23.84 ile kavun, yüzde 14.79 ile soğan, yüzde 14.48 ile karpuz ve yüzde 13.60 ile yaş üzüm oldu. (Tablo)

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

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