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İTO - Aralık'ta yüzde 48.33 ile en çok yeşil soğan fiyatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 12:49 | Son Güncelleme

  İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Aralık ayında perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 48.33 ile yeşil soğan, fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 13.77 ile domates oldu.

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Aralık ayında perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 48.33 ile yeşil soğan, fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 13.77 ile domates oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 37.76 ile salatalık, yüzde 30.44 ile kabak, yüzde 28.46 ile sivri biber ve yüzde 25.06 ile taze fasulye oldu.
2018 Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates yüzde 13.77 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 12.89 ile portakal, yüzde 10.04 ile çarşaf, yüzde 9.54 ile fuel-oil, yüzde 8.81 ile çelik mutfak eşyası ve yüzde 8.50 ile limon oldu.
İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 72’sinin perakende fiyatı artarken, 58 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.

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