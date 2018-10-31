İTO / Avdagiç: Ekonomi yönetimi tam zamanında bir hamle yaptı

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Ekonomi yönetimi mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat gibi istihdam kapısı olan sektörlerde tam zamanında bir hamle yaptı" dedi.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimleriyle ilgili olarak, vergi indirimleriyle iç talep ve istihdama direkt etkisi olacak, proaktif bir önlem alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Beyaz eşyada ÖTV’nin sıfıra çekilmesi, mobilyada KDV'nin 8'e indirilmesi, ticari araçlarda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV’de 15'er puanlık indirim yapılmasının etkisi, şüphesiz bu sektörlerle sınırlı kalmayacaktır.

"Ekonominin bütününe olumlu yönde sirayet edecektir.

"Konutta KDV indirimine devam edilmesi ve tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesi İstanbul Ticaret Odası olarak bizlerin de dile getirdiği bir öneriydi. Hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyoruz.

"Vergi indirimi fırsatını hem tüketici hem de iş dünyası çok iyi değerlendirecektir. İnanıyoruz ki devlet vergide yaptığı fedakarlığı, artacak satışlarla telafi edecektir."

