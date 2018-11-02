FİNANS

İTO - Ekim'de yüzde 50 ile en çok müze giriş ücreti arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Ekim ayında, Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubunda yer alan müze giriş ücreti yüzde 50 artarak, fiyatı en çok artan ürün oldu.

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Ekim ayında, Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubunda yer alan müze giriş ücreti yüzde 50 artarak, fiyatı en çok artan ürün oldu.
İTO, Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 143’ünün perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 72 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; giyim harcamaları grubu kadın giyimi grubunda yer alan yüzde 43 ile pardösü, yüzde 41 ile erkek süveter, yüzde 38 ile kadın manto ve yüzde 38 ile erkek palto oldu.
2018 Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 26 düşerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatı azalan diğer ürünler de, yüzde 14 ile yemek odası takımı, yüzde 11 ile salatalık, yüzde 11 ile elma ve yüzde 10 ile battaniye oldu.

PARTNERHiçbiri unutulmaz değildiHiçbiri unutulmaz değildi
Antalya ekonomisinin en'lerine ödülAntalya ekonomisinin en'lerine ödül
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalı

İş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalı

DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 

DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 

Eylül’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 47.7 azaldı

Eylül’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 47.7 azaldı

Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimler 8 yılda yüzde 83.25 arttı

Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimler 8 yılda yüzde 83.25 arttı

Trump: Çin Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Trump: Çin Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.