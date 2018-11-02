İTO - Ekim'de yüzde 50 ile en çok müze giriş ücreti arttı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Ekim ayında, Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubunda yer alan müze giriş ücreti yüzde 50 artarak, fiyatı en çok artan ürün oldu.

İTO, Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 143’ünün perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 72 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; giyim harcamaları grubu kadın giyimi grubunda yer alan yüzde 43 ile pardösü, yüzde 41 ile erkek süveter, yüzde 38 ile kadın manto ve yüzde 38 ile erkek palto oldu.

2018 Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 26 düşerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünler de, yüzde 14 ile yemek odası takımı, yüzde 11 ile salatalık, yüzde 11 ile elma ve yüzde 10 ile battaniye oldu.



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