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İTO fuar katılımında döviz kurunu sabitledi

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

İTO iş dünyasına yeni pazar ve iş birliği fırsatları sunan küresel fuarlara katılımda dolar kurunu 4 lira, avroyu da 4,8 lira olarak sabitledi - İTO Başkanı Avdagiç: -“İTO Yönetim Kurulu olarak, ekonomimize duyduğumuz güveni reel sektörümüze yansıtarak, firmalarımızın küresel fuarlara İTO ile katılımlarında döviz kurunu sabitledik"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) küresel fuarlara katılımda dolar kurunu 4 lira, avroyu da 4,8 liradan sabitledi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO iş dünyasına yeni pazar ve işbirliği fırsatları sunan küresel fuarlara katılımda dolar kurunu 4 lira, avroyu da 4,8 liradan sabitledi.

İTO, yıl sonuna kadar girişimcileri ABD'den Çin’e, Hindistan’dan Arjantin’e kadar dünyanın dört bir yanında 14 ayrı fuarla tanıştırmayı planlıyor. Firmalar, İTO’nun milli katılımını düzenlediği ya da sektörel ticaret heyetleri organize ettiği fuarlarda stant açıp, ürünlerini tanıtabiliyorlar.

İTO’nun hazırlıklarını sürdürdüğü bu fuarlar arasında ASD Market Week 2018, MWC Mobile World Congress Americas, SIAL Food India, Frankfurt Kitap Fuarı, MIPCOM 2018, 124. Canton Fuarı 1.Faz, SIAL Gıda ve İçecek Fuarı, 124. Canton Fuarı 3.Faz, Canton Fuarı, AUTOMECHANIKA Buenos Aires, DISCOP 2018, SIAL Interfood 2018, BAUMA China 2018, ATF Asia TV Forum & Market, SIAL Middle East 2018 bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce Merkez’in faiz artışı adımının kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyip, TL'yi korumanın milli bir görev olduğuna işaret etmiştik. Özellikle Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredi ödemelerinde döviz kurunu sabitlemesini de destekleyecek yeni bir karar aldık. İTO Yönetim Kurulu olarak, ekonomimize duyduğumuz güveni reel sektörümüze yansıtarak, firmalarımızın küresel fuarlara İTO ile katılımlarında döviz kurunu sabitledik. İnanıyoruz ki uluslararası platformlarda ürünlerini tanıtmak isteyen firmalarımız, bu sayede yeni bir imkan elde etmiş olacaklar."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç

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