İTO: Haziran ayının zam şampiyonu soğan oldu

Elif Varan / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 81.43 ile soğan olurken en çok azalan ürün yüzde 29.38 ile kiraz oldu.

Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 45.67 ile sivri biber, yüzde 36.43 ile patates, yüzde 30.74 ile limon, sağlık ve kişisel bakım grubundan ise yüzde 21.65 ile makyaj malzemeleri oldu.

Fiyatlarında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 28.31 ile erik, yüzde 20.97 ile kayısı, ev eşyaları harcamaları grubunda ise yüzde 2.85 ile oturma odası takımı, yine gıda harcamaları grubunda yüzde 1.46 ile nohut oldu. (Tablo)



