İTO: İstanbul'da Ekim'de perakende fiyatlar yüzde 3.47 arttı

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da Ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 3.47, toptan fiyatlar ise yüzde 0.36 yükseldi.

İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi, Ekim ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 12.31, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 15.70 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.31, toptan fiyatlar ise yüzde 26.96 arttı.

Perakende fiyatlar bir önceki aya göre;

- giyim harcamalarında yüzde 13.74,

- ev eşyası harcamalarında yüzde 10.42,

- gıda harcamalarında yüzde 3.08,

- kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.03,

- konut harcamalarında yüzde 1.49,

- sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.54,

- diğer harcamalarda 0.16,

- ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.09 artış gösterdi.

Ekim'de toptan fiyatlarda ise aylık bazda bir önceki aya göre;

- gıda maddeleri grubunda yüzde 2.48,

- kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.46,

- yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.21 artış izlendi.

Aynı dönemde fiyatlar;

- madenler grubunda yüzde 6.06,

- işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.18,

- inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1.06 düştü.

Mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi.

