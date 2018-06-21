İTO Meclis Toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "24 Haziran, 2023 vizyonuna, 2053 vizyonuna, 2071 vizyonuna koşarak gideceğimizin müjdecisidir." dedi.

Avdagiç, İTO’nun haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisini derinden etkileyen önemli gelişmeler olduğunu belirterek, Amerika'nın önce AB, şimdi de Çin ve Hindistan ile başlattığı ticaret savaşlarının dengeleri sarstığını söyledi.

Arjantin’in yıllar sonra yeniden IMF ile borç pazarlığı yaptığını bildiren Avdagiç, böyle bir dönemde Türkiye’nin IMF’ye borç vermeyi teklif ederek yoluna devam ettiğini vurguladı.

Avdagiç, "Türkiye, son 16 senede önemli bir dönüşüm yaşadı. Her manada büyük kazanımlar elde etti. Söz gelimi ekonomi cephesinde, 197 milyar dolarlık milli gelirimizi 851 milyar dolara çıkardık. Biliyorsunuz 2018’in ilk çeyrek büyüme rakamı da yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu oranla OECD'de birinci, G 20'de 2. sıradayız. Son 9 yıldır kesintisiz şekilde büyümeye devam ediyoruz. Dünya Bankası bu başarının ardından ülkemiz için bulunduğu 2018 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5’dan yüzde 4,5’a revize etti." diye konuştu.