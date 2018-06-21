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İTO Meclis Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç: - "24 Haziran, 2023 vizyonuna, 2053 vizyonuna, 2071 vizyonuna koşarak gideceğimizin müjdecisidir" - "TANAP’ın bitirilerek faaliyete geçmesi, Türkiye’nin yatırım ve güvenlik iklimini teyit etmiştir. Türkiye, şu an dünyada yatırımcılar için en güvenli limanlardan biridir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "24 Haziran, 2023 vizyonuna, 2053 vizyonuna, 2071 vizyonuna koşarak gideceğimizin müjdecisidir." dedi.

Avdagiç, İTO’nun haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisini derinden etkileyen önemli gelişmeler olduğunu belirterek, Amerika'nın önce AB, şimdi de Çin ve Hindistan ile başlattığı ticaret savaşlarının dengeleri sarstığını söyledi.

Arjantin’in yıllar sonra yeniden IMF ile borç pazarlığı yaptığını bildiren Avdagiç, böyle bir dönemde Türkiye’nin IMF’ye borç vermeyi teklif ederek yoluna devam ettiğini vurguladı.

Avdagiç, "Türkiye, son 16 senede önemli bir dönüşüm yaşadı. Her manada büyük kazanımlar elde etti. Söz gelimi ekonomi cephesinde, 197 milyar dolarlık milli gelirimizi 851 milyar dolara çıkardık. Biliyorsunuz 2018’in ilk çeyrek büyüme rakamı da yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu oranla OECD'de birinci, G 20'de 2. sıradayız. Son 9 yıldır kesintisiz şekilde büyümeye devam ediyoruz. Dünya Bankası bu başarının ardından ülkemiz için bulunduğu 2018 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5’dan yüzde 4,5’a revize etti." diye konuştu.

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- "TANAP geçtiği her yeri ihya edecek"

TANAP'ın açılış törenine katıldığını bildiren Avdagiç, TANAP'ın geçtiği her yeri ihya edeceğini vurgulayarak projenin Hazar Bölgesi'nden Avrupa'ya kadar tüm bölgelerin refah ve istihdamına da katkı sağlayacağını savundu.

Avdagiç, "TANAP gibi büyük bir uluslararası altyapı projesinin kısa sürede faaliyete geçmesinde Türkiye'nin son 16 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın çok önemli rolü vardır. Üstelik Türkiye bu istikrarı, FETÖ gibi bir ihanet şebekesinin kanlı darbe girişimini bertaraf ederek sağlamayı başarmıştır. Dünya ekonomisinde çalkantıların olduğu bir dönemde TANAP’ın bitirilerek faaliyete geçmesi, Türkiye’nin yatırım ve güvenlik iklimini teyit etmiştir. Türkiye, şu an dünyada yatırımcılar için en güvenli limanlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

24 Haziran'da Türkiye'nin büyük bir seçime gideceğinin altını çizen Avdagiç, "24 Haziran, 2023 vizyonuna, 2053 vizyonuna, 2071 vizyonuna koşarak gideceğimizin müjdecisidir." ifadesini kullandı.

Avdagiç, İTO'nun İmar Barışı’nda aktif görev aldığını belirterek, bu bağlamda İTO Bilgilendirme Merkezi'nde üyelerine destek vereceklerini aktardı.

Oda İç Yönergesi'nde kanun ve muamelat yönetmeliğiyle çelişebilecek hükümler bulunduğu belirten Avdagiç, söz konusu durumun giderilmesi için Yönetim Kurulu tarafından iç yönergeyle ilgili değişikliklerin hazırlanarak, en kısa zamanda İTO Meclisi'nin gündemine sunulması için hazırlık çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

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