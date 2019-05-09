İTO Meclis Toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "23 Haziran'da seçimin yenilenmesinin demokrasinin ve hukukun gereği olduğunu kabul edip, seçim defterini kapatmalıyız. Türkiye, 31 Mart'ı geride bıraktığı gibi, 23 Haziran’ı da geride bırakarak, bir an önce ekonomiye odaklanmalıdır." dedi.

Avdagiç, İTO’nun mayıs ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

YSK'nın anayasal bir kuruluş olduğunun altını çizen Avdagiç, "YSK'nın görevi, Türkiye’deki yerel ve genel seçimlerin, kanunda yazdığı gibi 'düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak'tır. Bu görevin gereği olarak YSK, kendisine yapılan itirazları değerlendirdi ve seçimleri iptal edilerek 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden milletin hakemliğine başvurulacak." diye konuştu

Avdagiç, seçimlerden gerginlik umanlara ve bu seçimden Türkiye için bir kaos üretmeye çalışanlara prim verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, İstanbul iş dünyası olarak 23 Haziran'a kadar olan süreçte, yıkıcı tartışmalar ve kutuplaşmalarla toplumun gerilmesini arzu etmediklerini ifade etti.