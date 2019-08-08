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İTO Meclis Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 18:36 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Türkiye ekonomisinin iki şansı var. Bir yandan küresel piyasalarda finansal koşullar iyileşiyor. Diğer yandan geçen hafta faiz oranları düşürüldü. Bu iki unsurun, 4. çeyrek büyümesini olumlu yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz" - "(Konut kredisinde faiz indirimi) Biz, üç kamu bankasıyla başlayan indirim sürecinin diğer özel bankalarımızla sürmesini diliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin iki şansı olduğunu ifade ederek, "Bir yandan küresel piyasalarda finansal koşullar iyileşiyor. Diğer yandan geçen hafta faiz oranları düşürüldü. Bu iki unsurun, 4. çeyrek büyümesini olumlu yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz." dedi.

Avdagiç, İTO'nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ağustos ayının zaferler ayı olduğunu belirterek, Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nde şehit olanları rahmetle andı, 1071 Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünü kutladı.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) geçen hafta beklentiler doğrultusunda 11 yılın ardından ilk kez indirime giderek faizi 25 baz puan düşürme kararı aldığını hatırlatan Avdagiç, "FED Başkanı Jerome Powell, 'Bu uzun süreli faiz indirimlerinin başlangıcı anlamına gelmiyor.' diyerek, soru işaretlerini artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Şekib Avdagiç, ABD Başkanı Trump'ın ABD ile Çin arasında üç aylık aranın ardından ticaret müzakerelerinin yeniden başladığı sırada bir kez daha ek vergi silahını çektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"FED'in faiz indirimi sonrasında gelen bu açıklamayla uluslararası piyasalarda petrol fiyatları gerilerken, altın fiyatlarında sıçrama yaşandı. Avrupa ekonomilerinde ise durgunluk derinleşiyor. Açıklanan son veriler, Avrupa ekonomilerinde enflasyon ile birlikte büyümenin düşüş eğiliminde olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, bu durum karşısında Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirerek, ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atmayı öne çekeceği görüşündeler.
Bu arada Brexit’in getirdiği belirsizlikler ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliği, Euro Bölgesi’nde yakın dönem için beklentileri olumsuz etkiliyor."

- "Küresel ekonomide gelişmeler, Türkiye ekonomisinin toparlanmasını olumlu etkileyecek"

Türkiye ekonomisinin iki şansı olduğunu söyleyen İTO Başkanı Avdagiç, "Bir yandan küresel piyasalarda finansal koşullar iyileşiyor. Diğer yandan geçen hafta faiz oranları düşürüldü. Bu iki unsurun, 4. çeyrek büyümesini olumlu yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bir başka ifadeyle, küresel ekonomide yeni bir genişlemeci dalga ihtimali, Türkiye ekonomisinin toparlanmasına olumlu etkide bulunacaktır. " diye konuştu.

Temmuzda tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 1,36 ile beklentilerin altında arttığına dikkati çeken Avdagiç, yurt içi üretici fiyatlarının ise yüzde 0,99 gerilediğini belirtti.

Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faizleri indirerek, önemli bir adım attığını vurgulayarak, "Merkez, 425 baz puanlık faiz indirimi ile hem yatırım maliyetlerini geriye çekti, hem de mevduat faizini girişimciye rakip olmaktan bir ölçüde uzaklaştırdı. Faizde indirim umut verici, ancak altını çiziyorum tek seferle kalmamalı. Bir trendin başlangıcı olmalı. Faizin yüksek kaldığı her gün Türkiye’nin yatırım potansiyelinden çalınmaktadır." diye konuştu.

TCMB’nin hamlesinin ardından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini hatırlatan Avdagiç, şunları söyledi:

"Böylece ikinci el dahil tüm konutlar için aylık 0,99'dan başlayan oranlarla kredi kullanma imkanı sundular. Bu indirimi çok önemsiyoruz. Çünkü sadece konut sektörünü değil, zincirleme bir şekilde 200'e yakın sektörümüzü de canlandıracaktır. Bu konuya halkımız da olumlu tepki vermiştir. Faiz indiriminin ertesinde yapılan 13 bin konut kredisi müracaatı, toplam 2,1 milyar liralık bir hacme ulaşmıştır. Biz, üç kamu bankasıyla başlayan indirim sürecinin diğer özel bankalarımızla sürmesini diliyoruz."

Öte yandan Avdagiç, İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu'nun görevinden ayrıldığını belirterek, çalışmaları için kendisine teşekkür etti.

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İTO meclis toplantısı

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