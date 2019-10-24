FİNANS

İTO oyun geliştiricilerini "sektörel kümelenme" ile birleştirecek

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası, dijital oyun sektörünün ihracattaki rekabet gücünü artırmak ve oyun geliştiricilerinin hedefledikleri pazarlarda yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak için TOGED’in de desteğiyle İstanbul’da Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi’ni başlatıyor

İSTANBUL(AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ticaret Bakanlığı’nın “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)” programı kapsamında İstanbul’daki oyun geliştiricilere yönelik Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi’ni duyurdu.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, ITO tarafından organize edilen ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) tarafından desteklenen proje kapsamında ilk bilgilendirme toplantısı 25 Ekim Cuma günü, Eminönü’ndeki İTO Merkez Bina’da yapılacak.

İTO tarafından organize edilen Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi İstanbul’daki oyun geliştiricilerini hedefliyor ve Ticaret Bakanlığının HİSER programından faydalanıyor. İstanbul’daki geliştiricilere yönelik bu türdeki ilk proje olma özelliğini taşıyan kümelenme projesi, katılımcılara İTO’nun organizasyon ve mali desteğine ek olarak, Ticaret Bakanlığı’ndan da yüzde 75 destek alma imkânı tanıyor.

Proje kapsamında tüm oyun geliştiricilerine açık olarak düzenlenecek ilk bilgilendirme toplantısı, TOGED’in düzenli aylık Meet Up buluşması ile birlikte 25 Ekim Cuma günü İTO Merkezi’nde yapılacak. Toplantı kapsamında geliştiricilere kümelenme projesi ve katılım süreçleri hakkında detaylı bilgi verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dijital Oyun Sektörü İTO

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