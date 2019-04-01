İTO perakende fiyatlar endeksi Mart ayında yüzde 0.75 arttı

İstanbul, 1 Nisan (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da 2019 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 0.75, toptan fiyatlar ise yüzde 0.71 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Mart ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 15.9, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 21.04 arttı.

Perakende fiyatlar 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.74, toptan fiyatlar da yüzde 23.36 arttı.

Mart 2019’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 2.84, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.22, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.15, gıda harcamalarında yüzde 0.92, konut harcamalarında yüzde 0.47, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.23 artış, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.0, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.21 düştü.

Mart 2019’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.37, madenler grubunda yüzde 2.18, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.53, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.44, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.93, mensucat grubun yüzde 0.11 ve artış izlenirken gıda maddeleri grubu yüzde 0.05 düştü. (Tablo)

