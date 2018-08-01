İTO: Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0.52 arttı

İstanbul, 1 Ağustos (DHA) - Temmuz ayında, İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0.52, toptan fiyatlar ise yüzde 0.91 arttı.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi Temmuz ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 10.12, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 12.66 artış gösterdi.
Perakende fiyatlar Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.50 toptan fiyatlar ise yüzde 16.77 arttı
Temmuz’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.94, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.44, konut harcamalarında yüzde 1.01, gıda harcamalarında yüzde 0.69, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.09, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.01 artış gösterdi. Giyim harcamalarında yüzde 4.46 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.
Temmuz’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 5.87, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.64, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.70, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.56, mensucat grubunda yüzde 0.07 artış izlendi. Madenler grubunda yüzde 2.40, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 1.06 azalış gerçekleşti. (Tablo)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı
Trafiğe yılın ilk yarısında 460 bin 639 araç eklendi
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)
Garaj Sepeti Araba.com'u bünyesine kattı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum