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İTO: Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0.52 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

Temmuz ayında, İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0.52, toptan fiyatlar ise yüzde 0.91 arttı.

İTO: Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0.52 arttı

İstanbul, 1 Ağustos (DHA) - Temmuz ayında, İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0.52, toptan fiyatlar ise yüzde 0.91 arttı.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi Temmuz ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 10.12, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 12.66 artış gösterdi.
Perakende fiyatlar Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.50 toptan fiyatlar ise yüzde 16.77 arttı
Temmuz’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.94, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.44, konut harcamalarında yüzde 1.01, gıda harcamalarında yüzde 0.69, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.09, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.01 artış gösterdi. Giyim harcamalarında yüzde 4.46 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.
Temmuz’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 5.87, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.64, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.70, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.56, mensucat grubunda yüzde 0.07 artış izlendi. Madenler grubunda yüzde 2.40, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 1.06 azalış gerçekleşti. (Tablo)

İTO: Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0.52 arttı

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