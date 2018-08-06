FİNANS

İTO, üniversite öğrencilerine desteğini artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni ilk 5 tercihte yazıp kazanan öğrencilerin öğrenim ücretlerinin yüzde 20'sini İTO karşılayacak - İTO üyelerinin çocuklarına Ticaret Üniversitesi'nde yüzde 15 destek sürerken, TOBB'a bağlı diğer oda ve borsaların üyelerinin çocuklarına da yüzde 10 indirim imkanı getirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), yeni eğitim döneminde İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni seçecek öğrencilere sunduğu desteği artırdı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni ilk 5 tercihte yazıp kazanan öğrencilerin öğrenim ücretlerinin yüzde 20'sini oda karşılayacak. İTO üyelerinin çocuklarına Ticaret Üniversitesi'nde yüzde 15 destek sürerken, TOBB'a bağlı diğer oda ve borsaların üyelerinin çocuklarına da yüzde 10 indirim imkanı getirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, odanın 17 yıl önce bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni ilk 5 tercihinde yazan ve kazanan tüm öğrencilere yüzde 20 destek olacaklarını açıkladı.

Avdagiç, "İTO üyelerimizin çocukları, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih ettiklerinde geleneksel hale geldiği üzere yüzde 15 indirim alıyorlar. Bu devam ederken, iki yeni karar daha aldık. TOBB çatısı altındaki diğer oda ve borsaların üye çocuklarına da yüzde 10 destek vereceğiz. Ayrıca oda üyeliğine bağlı olmadan, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercihlerinde ilk 5'e yazan tüm öğrencilerin öğrenim ücretlerinin yüzde 20'sini de İTO olarak biz karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin iş dünyası ile eğitim dünyasının birlikteliğini, iş birliği içinde çalışmalarını ve bu çalışmalardan verimli sonuçlar alınabileceğini gösteren örnek bir proje olduğunu aktaran Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimiz burada nitelikli bir eğitim almakta, geleceğe hem bilgi hem de pratik olarak iyi hazırlanmaktadırlar. Bu yüzden biz bir iddia ortaya koyuyoruz ve mezunlarımızın Türkiye'nin 'en iyi çıkış yapacak' küresel şirketlerini kurmalarını hedefliyoruz. İTO'nun tüm imkanlarını bu amaçla seferber ettik. İş dünyasına açılan kapı olan üniversitemizde girişimci adayları yetiştiriyoruz. Üniversite tercihlerini yapacak gençler çok bilinçli ve ne istediklerini biliyorlar. Açıkladığımız yeni destek paketiyle İTO'nun öğrencilerimizin yanında olduğunu yeni bir destekle daha göstermek istedik. Umuyoruz neticeleri de güzel olur."

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