İTO: Uyuşmazlıklar tarafların iradelerine uygun olarak sonuçlandırılacak

İstanbul, 19 Aralık (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi'nde (İTOTAM) uyuşmazlıkların, tarafların iradelerine uygun olarak sonuçlandırılacağını söyledi.

İşçi ve işveren uyuşmazlıkları bakımından "dava şartı" olarak uygulanan arabuluculuk, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda da uygulanacak.

Avgadiç, "İTOTAM olarak konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerini, yasa gereği en fazla 8 hafta içinde sonuçlandıracağız" dedi ve ekledi:

"İşçi-işveren davalarındaki gibi ticari davalarda da arabuluculuğun, davanın ön şartı olmasıyla birlikte toplum içi uzlaşmayı çok daha iyi gerçekleştirebiliriz.

"Arabuluculuk kurumu, alternatif çözüm yollarının etkinliği artıracaktır. Bunun yanı sıra uyuşmazlıklar, tarafların iradelerine uygun olarak sonuçlandırılacaktır.

"İTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak ticari uyuşmazlıklar bakımından zorunlu arabuluculuk hizmetini bu alanda yıllardır çalışan uzman bir kadro ile en etkin ve güvenilir bir şekilde vermeye hazırız."

