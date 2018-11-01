FİNANS

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 20,31, toptan fiyatlar yüzde 26,96 arttı.

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 20,31, toptan fiyatlar yüzde 26,96 arttı.


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