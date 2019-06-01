FİNANS

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan fiyatlar yüzde 23,56 arttı.

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan fiyatlar yüzde 23,56 arttı.


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