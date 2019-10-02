İstanbul, 2 Ekim (DHA) - İstanbul'da Eylül ayında yüzde 26.27 ile en çok dolmuş ve minibüs yolcu taşıma ücretleri artarken, limon fiyatı yüzde 19.31 düştü.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 78’inin perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 24.35 ile taksi ücretleri, yüzde 23.23 ile kurşun kalem, yüzde 22.86 ile kabak, yüzde 21.29 ile patlıcan ve yüzde 21.02 ile defter oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 17.72 ile domates, yüzde 15.36 ile erik, yüzde 12.36 ile tavuk, yüzde 10.02 ile soğan ve yüzde 6.81 ile armut oldu. (Tablo)



