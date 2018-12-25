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İTO/Avdagiç: Asgari ücret prim desteği tüm çalışanlara uygulanmalı

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 16:19 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kayıt dışılığın artmaması, istihdamın daralmaması ve rekabet gücünü korunabilmesi için, asgari ücrette uygulanan teşvik priminin, sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.

İstanbul, 25 Aralık (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kayıt dışılığın artmaması, istihdamın daralmaması ve rekabet gücünü korunabilmesi için, asgari ücrette uygulanan teşvik priminin, sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.
Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019’da asgari ücret prim desteğinin 12 ay boyunca verileceği yönündeki açıklamasının da çok önemli bir müjde olduğunu söyledi ve ekledi:
"Asgari ücret prim desteği devreye alınırken, 100 lira olan destek tutarının günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve bu teşvikin tüm çalışanlara uygulanması çok yararlı olacaktır.
"Net asgari ücrette yüzde 26’lık artışla, çalışanın kazancının enflasyon karşısında korunacak olması çok olumludur.
"Bununla birlikte, KOBİ’lerin içinde bulunduğumuz ekonomik durumda korunması, reel sektörün çarklarının hızlanarak dönmesi de hayatidir. Hem emekçi mağdur edilmemeli, hem de işveren işçi ile ücret arasında bırakılmamalıdır.
"İstihdam noktasında işverene her zaman hassasiyetle yaklaşan hükümetimizin, bu kritik süreçte de işvereni destekleyeceğinden şüphemiz yok.
"2016, 2017 ve 2018 yılı Eylül ayına kadar uygulanan 100 lira tutarındaki asgari ücret SGK prim desteği 2019’da devreye alınırken, bu desteğin ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak, günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi önemli bir güç verecektir.
"Diğer yandan hem kayıt dışılığın artmaması hem istihdamın daralmaması hem de rekabet gücümüzü koruyabilmek için, asgari ücrette uygulanan bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil tüm çalışanlara uygulanmasını talep ediyoruz."

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