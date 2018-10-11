İTO'dan belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, 2018 sonuna kadar üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldıklarını bildirdi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na her türlü desteği verdiklerini, eksiksiz olarak bu mücadelede yer aldıklarını belirtti.

Yüksek enflasyonun bir anlamda üretime de, tasarrufa da zarar verdiğine inandıklarını aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hepsinden önemlisi 423 bin üyemize, enflasyonla mücadelede örnek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de İTO Yönetim Kurulu olarak, 2018 sonuna kadar üyelerimize yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldık. Kararın, bugünkü meclis toplantısında onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesini öngörüyoruz. Ticaret sicil harçları ve bedelini kamunun belirlediği bazı diğer hizmet bedelleri hariç olmak üzere, bedeli odamız tarafından belirlenen belge hizmetlerinde indirime geçiyoruz."