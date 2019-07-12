İTO’dan İstanbul Yaklaşımı’na yeni yorum: Finansal Restorasyon Planı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), "Yeni İstanbul Yaklaşımı" diye anılan şirket borç yapılandırmasının, daha geniş bir kapsamla "Finansal Restorasyon Planı" şeklinde ele alınmasını önerdi.

420 bin işletmenin üye olduğu İTO'nun temmuz ayı olağan meclis toplantısında, şirketlerin borç yapılandırması olarak ifade eden "Yeni İstanbul Yaklaşımı" ele alındı. Toplantıda, "Yeni İstanbul Yaklaşımı"nın daha geniş bir kapsamla "Finansal Restorasyon Planı" şeklinde ele alınması tavsiye edildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana üç yıl geçtiğini belirterek, 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını söyledi.

Hükümetin borçlu şirketlerin finansal yapılandırmasına ilişkin bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğunu anımsatan Avdagiç, söz konusu kanun teklifinin borçlu şirketlerin finans kuruluşlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve çizdiğini anlattı.

Avdagiç, bu teklifle ekonominin kilit sorunlarından birine el atıldığını vurgulayarak, "Çünkü bütün gelişmiş ekonomiler gibi Türkiye ekonomisinin de temel taşı şirketlerdir. Çünkü Türkiye’nin şirketleri, Türkiye’nin kapasitesidir. Türkiye’nin şirketleri, Türkiye’nin istihdamıdır. Türkiye’nin şirketleri, Türkiye’nin daha çok üretmesidir. Dolayısıyla Türkiye’nin şirketleri, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğidir." diye konuştu.