İTO'dan TBMM Başkanı Yıldırım’a tebrik mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM) seçilen Binali Yıldırım’ı tebrik etti.
İTO Başkanı Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ardından parlamenter sistemin son Başbakanı olarak ülkemiz için kritik görevlerde bulunmuştur. Bu görevlerin en önemlilerinden biri de '15 Temmuz Hain Darbe Girişimi' sırasında göstermiş olduğu vakur duruşudur. Sayın Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk TBMM Başkanı seçilerek, şimdi tarihi bir vazifeyi daha üstlenmiştir. Sayın Binali Yıldırım’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yeni yasama döneminin milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."
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