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İTO'dan yeni kabineye ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 13:18 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi - Başkan Şekib Avdagiç: - "İş dünyamızın beklenti ve çözüm önerilerini, yakın iş birliği içinde bakanlıklarla paylaşacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç başkanlığındaki İTO Yönetim Kurulu Heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile İTO'nun projeleri ile teknolojiye ve katma değere dayalı yeni kalkınma modeli üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile gerçekleştirilen toplantıda ise odanın mesleki eğitim çalışmaları ve eğitim camiasına katkıları hakkında bilgi verildi. Üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesi için yapılması gerekenler de ele alındı.

Söz konusu heyet dün de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etmiş, gerçekleşen görüşmede, gümrük ve dış ticaret işlemleri ile reel sektörün teknolojiye ve katma değere dayalı büyümesi için yapılması gerekenler ele alınmıştı.

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- "Kalkınmaya yeni soluk getirecek her çalışmaya destek olacağız"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, iş dünyasının beklenti ve çözüm önerilerini, yakın iş birliği içinde ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını belirterek, İTO olarak bakanlıkların yenilikçi projelerinin hayata geçirilmesi için her türlü desteği verip sorumluluk alacaklarını vurguladı.

Yüksek katma değere dayalı yeni bir kalkınma modeli için özel sektör ve karar vericiler olarak ele ele vereceklerini aktaran Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi hep birlikte büyüteceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin başarılı çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Türkiye'yi bir adım ileri götürecek, teknolojide atağa geçirecek çalışmalar en güçlü önceliğimizdir. İş dünyası olarak
​​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ekonominin tüm aktörlerinin bir orkestra ahengiyle hareket etmesiyle, özel sektör öncülüğünde kalkınmaya yeni bir soluk getirecek her çalışmaya destek olacağız."

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