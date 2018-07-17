İTO'dan yeni kabineye ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç başkanlığındaki İTO Yönetim Kurulu Heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile İTO'nun projeleri ile teknolojiye ve katma değere dayalı yeni kalkınma modeli üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile gerçekleştirilen toplantıda ise odanın mesleki eğitim çalışmaları ve eğitim camiasına katkıları hakkında bilgi verildi. Üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesi için yapılması gerekenler de ele alındı.

Söz konusu heyet dün de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etmiş, gerçekleşen görüşmede, gümrük ve dış ticaret işlemleri ile reel sektörün teknolojiye ve katma değere dayalı büyümesi için yapılması gerekenler ele alınmıştı.

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- "Kalkınmaya yeni soluk getirecek her çalışmaya destek olacağız"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, iş dünyasının beklenti ve çözüm önerilerini, yakın iş birliği içinde ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını belirterek, İTO olarak bakanlıkların yenilikçi projelerinin hayata geçirilmesi için her türlü desteği verip sorumluluk alacaklarını vurguladı.