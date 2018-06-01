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İTO'ya göre fiyat artışları

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 12:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 0,84'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,60'lık artış yaşandı - Kentte, mayısta yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 10,81, toptan fiyatlar ise yüzde 14,84 yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, mayıs ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,84, toptan fiyatlar ise yüzde 2,60 arttı.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mayıs 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,56 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 12,05 yükseldi.

İstanbul'da, mayıs ayında perakende fiyatlarda yüzde 0,84'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,60'lık artış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 10,81, toptan fiyatlarda yüzde 14,84 yükseliş yaşandı.

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- Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, mayısta bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 7,06, diğer harcamalarda yüzde 3,14, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 2,28, konutta yüzde 1,57, ev eşyasında yüzde 1,39, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,61 arttı. Aynı dönemde perakende fiyatların kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 5,81 ve gıdada yüzde 0,13 gerilediği görüldü.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise madenler grubunda yüzde 12,35, gıda maddelerinde yüzde 3,42, yakacak ve enerjide yüzde 2,03, kimyevi maddelerde yüzde 1,88, inşaat malzemelerinde yüzde 0,80, mensucatta yüzde 0,43 yükseliş kaydetti. Toptan fiyatlar mayısta bir önceki aya göre işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 0,25 geriledi.

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Fiyat artışları İTO perakende fiyatlar toptan fiyatlar

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