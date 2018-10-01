FİNANS

İTO'ya göre fiyat artışları

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı - Kentte, eylülde yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 18,54, toptan fiyatlar ise yüzde 26,61 yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, eylül ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar ise yüzde 6,47 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 11,43 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 14,52 yükseldi.

İstanbul'da, eylülde perakende fiyatlarda yüzde 4,04'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 6,47'lik artış kaydedildi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 18,54, toptan fiyatlarda yüzde 26,61 yükseliş yaşandı.

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- Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, eylülde bir önceki aya kıyasla, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 12,98, ev eşyasında yüzde 5,45, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,37, gıdada yüzde 4,78, giyimde yüzde 3,75, diğer harcamalarda yüzde 3,29, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,32, konutta yüzde 1,17 arttı.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 12,69, gıda maddelerinde yüzde 8,27, kimyevi maddelerde yüzde 7,61, mensucatta yüzde 4,93, madenlerde yüzde 4,76, inşaat malzemelerinde yüzde 2,91, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,16, yükseliş kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon Fiyat artışları İTO

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