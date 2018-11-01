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İTO'ya göre fiyat artışları

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3,47, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı - Kentte, ekimde yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 20,31, toptan fiyatlar ise yüzde 26,96 yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, ekim ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3,47, toptan fiyatlar ise yüzde 0,36 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 12,31 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 15,70 yükseldi.

İstanbul'da, ekimde perakende fiyatlarda yüzde 3,47'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,36'lık artış kaydedildi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 20,31, toptan fiyatlarda yüzde 26,96 yükseliş yaşandı.

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- Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, ekimde bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 13,74, ev eşyasında yüzde 10,42, gıdada yüzde 3,08, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,03, konutta yüzde 1,49, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54, diğer harcamalarda 0,16, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,09 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde yüzde 2,48, kimyevi maddelerde yüzde 2,46, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,21 yükseliş kaydetti. Madenler grubunda yüzde 6,06'lık, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,18'lik ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,06'lık düşüş gözlenirken, mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi.

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İTO perakende fiyatlar

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