FİNANS

İTÜ ARI Teknokent'ten 300 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp: - "Önceki yıllarda da hep en iyi performans gösteren 3 teknoloji bölgesinden birisi olagelmiş İTÜ ARI Teknokent, kurulduğu günden bu yana 300 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdi" - "Bugün İTÜ Çekirdek, Türkiye ve bölge ülkelerinden yılda 10 bini aşan girişimci takımın başvurduğu, yüzlerce girişimin desteklendiği, melek yatırımcıların ve girişim sermayesi şirketlerinin yatırım için ilk baktıkları dünya çapında bir merkez durumuna gelmiştir" - "Oyun ve animasyon teknolojileri ile ilgili Türkiye'de önemli birikimler oluşmaya başladı"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, "Önceki yıllarda da hep en iyi performans gösteren 3 teknoloji bölgesinden birisi olagelmiş İTÜ ARI Teknokent, kurulduğu günden bu yana 300 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdi." dedi.

Tunçalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001 yılında kurulan ve İTÜ Ayazağa yerleşkesinde faaliyetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent'te halen 300'den fazla firmanın, büyük çoğunluğu Ar-Ge personeli olmak üzere 7 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak yılda 600'ün üzerinde Ar-Ge projesi geliştirdiğini söyledi.

Bünyelerinde bulunan ve farklı profillerdeki girişimcileri hedefleyen 3 girişimcilik kuluçka merkeziyle bugüne kadar 148'i patentli, toplamda 2 bin 800'ün üzerinde başarılı Ar-Ge projesine imza atarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını kaydeden Tunçalp, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı 2017 Teknoloji Bölgeleri Performans Endeksi'ne göre, İTÜ ARI Teknokent, Türkiye'deki tüm teknoparklar içerisinde birinci sırada almıştır. Önceki yıllarda da hep en iyi performans gösteren 3 teknoloji bölgesinden birisi olagelmiş İTÜ ARI Teknokent, kurulduğu günden bu yana 300 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdi. Teknokent firmalarımızın, 2017 cirosu 1 milyar dolar, Ar-Ge ihracatı ise 40 milyon dolardır."

- "Avrupa'nın da en iyi 2'nci üniversite kuluçka merkezi"

Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'ni; iş fikrini hayata geçirmek için çalışmaya başlamış ancak henüz müşteri kazanarak büyüme aşamasına ulaşamamış erken aşamadaki girişimcileri desteklemek üzere 2012'de kurduklarını, kurulmadan önce dünyadaki belli başlı merkezlerin özelliklerini ve Türkiye'deki uygulamaların iyileşme alanlarını inceleyerek yola çıktıklarını anlattı.

Yola çıkarken sahip oldukları vizyonu hayata geçirmeyi başardıklarını, bu sayede de hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan bir kuluçka merkezi haline geldiklerini ifade eden Tunçalp, şunları kaydetti:

"Bugün İTÜ Çekirdek, Türkiye ve bölge ülkelerinden yılda 10 bini aşan girişimci takımın başvurduğu, yüzlerce girişimin desteklendiği, melek yatırımcıların ve girişim sermayesi şirketlerinin yatırım için ilk baktıkları dünya çapında bir merkez durumuna gelmiştir. İTÜ Çekirdek, bugün itibarıyla uluslararası üniversite kuluçka merkezleri performans sıralaması olan UBI Global verilerine göre, dünyanın en iyi 3'üncü, Avrupa'nın da en iyi 2'nci üniversite kuluçka merkezidir."

- "Yeni mobilite; temiz enerji, finans ve elektrikli araç teknolojileri çevresinde şekillendi"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Tunçalp, teknokent bünyesinde sektörel bazda bilgisayar ve iletişim teknolojileri, elektrik-elektronik, enerji, sağlık-medikal teknolojiler, çevre teknolojileri, havacılık, makine ve teçhizat imalatı, otomotiv ve gıda teknolojileri firmalarının öne çıktığını söyledi.

Yeni gelişmeler, artan ihtiyaçlar, yeni girişimler ve yatırımcıların tercihlerine bakıldığında, temiz enerji, finans ve elektrikli araç teknolojileri çevresinde şekillenen yeni mobilitenin yanı sıra oyun ve animasyon teknolojileri etrafında bir derinleşme gözlemlediklerini ifade eden Tunçalp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de buna karşılık birtakım hazırlıklar içerisindeyiz. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları ve uygulamaları yönünde bir yönelim gördüğümüz için teknokent binalarımızdan İTÜ Enerji Enstitüsü'ne fiziken de komşu olan birisini bu alana ayırdık. Böylece araştırma, inovasyon ve girişimler bir arada birbirinden kolayca beslenebiliyor. Finans teknolojileri zaten teknokentin de en güçlü olduğu alanlardan birisi ve büyümesini sürdürüyor. Bu nedenle kapasite planlamamızı yaparken, fintek şirketlerinin kendi arasında etkileşimini artıracak yeni mekanlar yaratmayı hedefliyoruz. İTÜ Çekirdek'in fintek girişimleri de yine bu firmalarla ilişkili olarak gelişecek.

Yeni mobilite alanında ihtiyaçları karşılamak için İTÜ ARI Teknokent tarihinin en büyük yatırımını finanse ederek teknokentin en büyük kurulu kapasiteye sahip binasını inşa ediyoruz. İTÜ'nün yeni mekatronik laboratuvarlarını da bünyesinde barındıracak yeni ARI 7 binamızla, mekatronik alanında Ar-Ge ihtiyaçlarını ve üniversite iş birliğini yerinde gidermek isteyecek Ar-Ge firmalarına ileri seviyede imkanlar sunacağız. Yıllardır İTÜ Çekirdek'te süren otomotiv kuluçka programımız, bu altyapı ile akıllı mobilite endüstrisinin tüm oyuncularının kampüse gelmesiyle taçlanacak. Oyun ve animasyon teknolojileri ile ilgili Türkiye'de önemli birikimler oluşmaya başladı. Bu şirketler, önemli ihracat rakamlarına imza atıyorlar. Sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için İTÜ de bir süredir bu alana özel bir yüksek lisans programı yürütüyor."

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Ar-Ge Deniz Tunçalp ihracat İTÜ ARI Teknokent

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