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"İTÜ Çekirdek ile ortak amaçlara sahibiz"

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 15:50 | Son Güncelleme

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş: - "BİYOSAD olarak Türkiye'de girişimci fikirlerin çekirdekten yetişmesi, katma değere sahip yenilikçi ürün üreten firmaların artması ve bu firmaların dünya pazarlarında yer edinmesi üzerine İTÜ Çekirdek ile ortak amaçlarımız var"

İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş,"BİYOSAD olarak Türkiye'de girişimci fikirlerin çekirdekten yetişmesi, katma değere sahip yenilikçi ürün üreten firmaların artması ve bu firmaların dünya pazarlarında yer edinmesi üzerine İTÜ Çekirdek ile ortak amaçlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

İTÜ ARI Teknokent tarafından kurulan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'ni ziyaret eden Varlıbaş, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp ile bir araya geldi.

İTÜ Çekirdek faaliyetlerinin Türkiye'de çok önemli bir yer edindiğini belirten Varlıbaş, BİYOSAD olarak Türkiye'de girişimci fikirlerin çekirdekten yetişmesi, katma değere sahip yenilikçi ürün üreten firmaların artması ve bu firmaların dünya pazarlarında yer edinmesi için İTÜ Çekirdek ile ortak amaçlara sahip olduklarını belirtti.

Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Teknoloji içeren yaratıcı fikirlerin ürüne dönüştürülmesi, girişimci ve yatırımcıların bir araya gelerek sinerji oluşturulması ve bu sayede ülke ekonomisine değer katacak yeniliklerin ortaya çıkmasında İTÜ Çekirdek çok önemli görevleri yerine getiriyor. İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi girişimcileri yalnız bırakmıyor; onların fikirlerini dinliyor, değer veriyor ve destekleri ile kuluçkadan sağlam fikirlerin çıkmasını sağlıyor. BİYOSAD olarak biz de Türkiye'de yoğun teknoloji içeren, katma değeri yüksek ürünler üreten firmaların çoğalması ve Türkiye'de bu ekosistemin oluşması için çalışıyoruz. Çekirdekten girişim fikirlerinin gelişmesi için BİYOSAD olarak biz de firmalara yol göstereceğiz."

Tunçalp de üniversiteye bağlı kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada 3. ve Avrupa'da 2. sırada olan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nin 2012 yılından beri toplam 1797 girişime ve 4 bin 233 girişimciye destek verdiğini kaydetti.

Tunçalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BİYOSAD gibi Türkiye'deki katma değeri yüksek teknolojileri ve ekosistemi destekleyen kurumların varlığı girişimcilik kültürümüzün gelişmesinde büyük fayda sağlıyor. İTÜ Çekirdek 7 yıldan beri artarak çoğalan 40'ı aşkın paydaşı sayesinde bugün girişimcilerine 59 milyon lira yatırım sağladı ve girişimcilerin değerlemesi 655 milyon liraya ulaştı. Sektörlerinin inovasyon potansiyelini keşfetmek isteyen tüm kurumları Türkiye'nin geleceğine destek vermek için İTÜ Çekirdek'e davet ediyoruz."

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VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş

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