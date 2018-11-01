İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş,"BİYOSAD olarak Türkiye'de girişimci fikirlerin çekirdekten yetişmesi, katma değere sahip yenilikçi ürün üreten firmaların artması ve bu firmaların dünya pazarlarında yer edinmesi üzerine İTÜ Çekirdek ile ortak amaçlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

İTÜ ARI Teknokent tarafından kurulan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'ni ziyaret eden Varlıbaş, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp ile bir araya geldi.

İTÜ Çekirdek faaliyetlerinin Türkiye'de çok önemli bir yer edindiğini belirten Varlıbaş, BİYOSAD olarak Türkiye'de girişimci fikirlerin çekirdekten yetişmesi, katma değere sahip yenilikçi ürün üreten firmaların artması ve bu firmaların dünya pazarlarında yer edinmesi için İTÜ Çekirdek ile ortak amaçlara sahip olduklarını belirtti.

Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Teknoloji içeren yaratıcı fikirlerin ürüne dönüştürülmesi, girişimci ve yatırımcıların bir araya gelerek sinerji oluşturulması ve bu sayede ülke ekonomisine değer katacak yeniliklerin ortaya çıkmasında İTÜ Çekirdek çok önemli görevleri yerine getiriyor. İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi girişimcileri yalnız bırakmıyor; onların fikirlerini dinliyor, değer veriyor ve destekleri ile kuluçkadan sağlam fikirlerin çıkmasını sağlıyor. BİYOSAD olarak biz de Türkiye'de yoğun teknoloji içeren, katma değeri yüksek ürünler üreten firmaların çoğalması ve Türkiye'de bu ekosistemin oluşması için çalışıyoruz. Çekirdekten girişim fikirlerinin gelişmesi için BİYOSAD olarak biz de firmalara yol göstereceğiz."