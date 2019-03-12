İTÜ elektrik arızasına yapay zeka ile önlem alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, elektrik dağıtım alanında yeni bir projeye başladıklarını belirterek, "Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz. Böylece elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip, önlem alınabilecek." dedi.

Şeker, AA muhabirine, enerji verimliliğinin toplumun her alanına yayılması gerektiğini ve bu konuda çeşitli yöntemlerle farkındalık oluşturulmasının şart olduğunu söyledi.

Enerji şirketlerinin de farklı sistemlerle önemli derecede verimlilik sağlayabileceğini kaydeden Şeker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Şeker, enerji verimliliğinin ekonomiye çok büyük bir katkısının olduğuna dikkati çekerek, "Enerji verimliliği bir farkındalık işi. Bu farkındalığı oluşturmak hem devlet hem sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin görevi. Milli değerlerimizi tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden halk çok iyi bilgilendirilmeli. Üniversitelerin de bu konuda rol oynaması gerekiyor. Üniversitelerin özellikle mühendislik fakültelerinde enerji verimliliği üzerine halka açık dersler konulmalı." değerlendirmesinde bulundu.