FİNANS

İTÜ elektrik arızasına yapay zeka ile önlem alacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker: - "Trakya Elektrik Dağıtım AŞ ile imzaladığımız protokol çerçevesinde yeni bir projeye başlıyoruz. Buna öngörülü varlık yönetimi projesi diyoruz" - "Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz. Böylece elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip, önlem alınabilecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, elektrik dağıtım alanında yeni bir projeye başladıklarını belirterek, "Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz. Böylece elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip, önlem alınabilecek." dedi.

Şeker, AA muhabirine, enerji verimliliğinin toplumun her alanına yayılması gerektiğini ve bu konuda çeşitli yöntemlerle farkındalık oluşturulmasının şart olduğunu söyledi.

Enerji şirketlerinin de farklı sistemlerle önemli derecede verimlilik sağlayabileceğini kaydeden Şeker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Şeker, enerji verimliliğinin ekonomiye çok büyük bir katkısının olduğuna dikkati çekerek, "Enerji verimliliği bir farkındalık işi. Bu farkındalığı oluşturmak hem devlet hem sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin görevi. Milli değerlerimizi tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden halk çok iyi bilgilendirilmeli. Üniversitelerin de bu konuda rol oynaması gerekiyor. Üniversitelerin özellikle mühendislik fakültelerinde enerji verimliliği üzerine halka açık dersler konulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji verimliliğinin bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Şeker, İTÜ olarak enerji verimliliğinin teknik boyutunda da çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

İTÜ Rektörlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) arasında bir protokol imzalandığını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"TREDAŞ ile imzaladığımız protokol çerçevesinde yeni bir projeye başlıyoruz. Buna öngörülü varlık yönetimi projesi diyoruz. Projeye TREDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti sunduğu Trakya bölgesinden başlayacağız. Daha sonra proje Türkiye genelinde uygulanabilecek. Dağıtım şirketinin hat, trafo ve cihazlarının en optimal ve güvenilir olarak çalışmasını sağlayacak öngörülü bakım teknolojisi geliştirilecek. Büyük veri ve yapay zekayı kullanarak bir öngörülü bakım teknolojisi geliştireceğiz. Böylece elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip, önlem alınabilecek. Büyük verideki yapay zeka yöntemlerinden çıkardığımız bilgiler doğrultusunda bakımlar yapılacak. Böylece, enerjinin kesintisizliği ve verimliliği de sağlanabilecek. Sistemlere zamanında bakım yapıp, sistemin hiçbir kesintiye uğramadan çalışılabilirliğini sağlamak üzere hem yazılımsal hem de donanımsal bir proje olacak."

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Eskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgiEskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgi
Tarımda ücretler kadınlarda yüzde 5.8, erkeklerde yüzde 13.8 arttıTarımda ücretler kadınlarda yüzde 5.8, erkeklerde yüzde 13.8 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik dağıtım İTÜ İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker TREDAŞ yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Gebze-Halkalı hattı bugün açılıyor

Gebze-Halkalı hattı bugün açılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING: Türkiye’de tasarruf sahipliği oranı yılık 1.7 puan arttı

ING: Türkiye’de tasarruf sahipliği oranı yılık 1.7 puan arttı

Latinlerin Türkiye ilgisi THY'yi uçurdu

Latinlerin Türkiye ilgisi THY'yi uçurdu

Eskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgi

Eskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgi

Tarımda ücretler kadınlarda yüzde 5.8, erkeklerde yüzde 13.8 arttı

Tarımda ücretler kadınlarda yüzde 5.8, erkeklerde yüzde 13.8 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.