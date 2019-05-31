FİNANS

İTÜ IEEE 5G Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 16:02 | Son Güncelleme

IEEE 5G Zirvesi İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gazi Üniversitesi, Lüksemburg Üniversitesi, Kolombiya Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, ve Cezayir Hassan II Kazablanka Üniversitesi iş birliğiyle 13-14 Haziran tarihlerinde İTÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenecek.

İTÜ IEEE 5G Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak

İstanbul, 31 Mayıs (DHA) - IEEE 5G Zirvesi İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gazi Üniversitesi, Lüksemburg Üniversitesi, Kolombiya Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, ve Cezayir Hassan II Kazablanka Üniversitesi iş birliğiyle 13-14 Haziran tarihlerinde İTÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenecek.
2019 IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) 5G Zirvesi İstanbul’da “6G”nin fikir babası olarak da bilinen Prof. Dr. Ari Pouttu’nun da aralarında bulunduğu 5G alanında uzmanlaşmış araştırmacılar, “5G, Büyük Veri, Makine Öğrenimi, Nesnelerin İnterneti” gibi kavramları konuşmak için İTÜ’de buluşacak.
Küresel ekosistemde geçerli kullanıcı senaryolarının 5G kapsamında yaygınlaştırılması için araştırma ve en iyi uygulama örneklerinin inceleneceği zirvede, yeni teknolojilerde tasarım yoluyla yerleşik güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla neler yapılacağı tartışılacak.
“Türkiye’nin 5G serüvenine katkı sunacak”
İTÜ’de düzenlenecek olan 5G Zirvesi’nin Türkiye’nin 5G’yi kullanan ilk ülkelerden biri olmasına katkı sağlayacağını belirten İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Burada 5G’nin dünyadaki örnekleri, teknolojideki son gelişmeler konuşulacak. 5G’ye geçiş sürecinde araştırmacılara ve sektörün gelişimine katkı sağlayacak gelişmeler takip edilecek” dedi.
5G'nin en büyük özelliğinin, düşük gecikme süresi sayesinde eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye hayatın her alanında kullanılması olduğuna işaret eden Prof. Dr. Karaca, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“5G’ye geçiş süreciyle Türkiye’nin de teknolojideki hızı artacak. Dijital toplumun kapısı aralanacak.
“Bakanlık, BTK öncülüğünde başlatılan çalışmalara İTÜ olarak katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte yerli ve milli imkanlarla 5G’ye geçen bir ülke olacağımız dikkate alındığında, 5G’nin standartlarının geliştirilmesine destek olacak bir zirve olmasını bekliyoruz.” (Fotoğraflı)

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