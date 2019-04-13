İTÜ Rover Takımı 3. nesil araçlarıyla Amerika'ya gidiyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin gezegen yüzeylerinin veya herhangi bir gök cisminin zorlu arazi koşullarını atlatmak, gerekli görevleri yerine getirmek ve elde ettikleri verileri bilim insanlarına ulaştırmak için tasarladığı prototip uzay araştırma aracı (rover), ABD'de boy gösterecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gezegen keşif robotları üzerine çalışmalarını sürdüren İTÜ Rover Takımı, 30 Mayıs-1 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde düzenlenecek University Rover Challenge'a (URC) katılmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu. Gezegenlerin veya diğer gök cisimlerinin yüzeyinde gerekli görevleri yerine getirebilmesi için tasarlanmış rover'lar üzerine çalışmalarını sürdüren İTÜ Rover Takımı, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle yarışacak. Bir tür insansız kara aracı sınıfına giren rover'lar, robotik kollar, hareket sistemleri, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler barındırıyor. Gezegen keşif robotları üzerine çalışmalarını sürdüren İstanbul Teknik Üniversitesi Rover Takımı, geçtiğimiz günlerde 3. nesil Rover'ını tanıttığı System Acceptance Review (SAR) videosuyla 86.13 puan alarak URC'ye kabul edildi.

- İTÜ Rover "İlklerin Takımı" Türkiye'yi daha önce pek çok yarışmada temsil eden İTÜ Rover Takımı, 2016 yılında Robotik Kulübü bünyesinde kuruldu. 2017 yılında Amerika'nın Utah eyaletinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli rover yarışması olan University Rover Challenge'a katılmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. İlk araçlarıyla URC'de 13. olan takım, 2018 yılında ise yeni araçlarıyla aynı yarışmada yarışma tarihinde ilk kez verilen Bilim Özel Ödülü'nü kazandı. İTÜ Rover Takımı aynı yılın eylül ayında katıldıkları European Rover Challenge'da (ERC) ise 12'ncilik elde etmişti. URC, Mars Society tarafından her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletindeki Mars Desert Research Station'da (MDRS) gerçekleştirilen, üniversite öğrencilerinin tasarladıkları roverlar ile yarıştıkları uluslararası bir yarışma... Yarışmadaki amaç astronotların istasyonlarından çıkmadan dışarıdaki ağırlık taşıma, toprak örneği alma, İngiliz anahtarı ve tornavida kullanabilme ve panelden çip sokup takma gibi işleri yapabilmelerini sağlayan bir rover üretmeyi kapsıyor.

- "Öğrencilerimizin dereceye girerek Türkiye'yi gururlandıracağına inanıyorum" İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Rover Takımı'nın küresel ölçekli başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, bu başarıların Türk bilim çevreleri için ilham verici olmasını diledi. İTÜ olarak mühendislik ve spor alanında küresel yarışmalara ilgi gösterdiklerini anlatan Karaca, "Global etkinlikler sizin rakiplerinizle aranızdaki mesafeyi ölçer. O nedenle değişen ve süratle dönüşen dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren üniversiteler olarak bu tür etkinliklere katılmayı oldukça önemli buluyoruz. Öğrencilerimizin 30 Mayıs'ta yapılacak yarışmada dereceye girerek tüm Türkiye'yi gururlandıracağına inanıyorum." diye konuştu. Prof. Dr. Karaca, Türk girişimcilerin ve bilim insanlarının astronomi alanında yaptıkları çalışmaları artırması gerektiğini kaydetti. - "Yirmili yaşlarımızı anlamlandırıyoruz" İTÜ Rover Takımı Lideri Gülşen Bardak ise kendilerini ispat etme fırsatı yakaladıkları yarışma hakkında şu bilgileri verdi:

"İTÜ'nün farklı fakülte ve bölümlerinde eğitim gören 38 öğrencisi olarak pek çok farklı sistemin tasarlanması, üretilmesi ve geliştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz ürünleri dünya ile yarışabilecek seviyede bir araya getiriyoruz. Başta danışman hocamız Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Türkeli'nin, sponsorlarımızın ve ailelerimizin desteği ile yaptıklarımızın kayda değer olduğu hissi ile yirmili yaşlarımızı anlamlandırıyoruz." - "Uzay alanında çalışan öncü ekip olmaktan kıvanç duyuyoruz" Takım olarak daha önce 2 defa finallere katılmayı başardıklarını ifade eden Bardak, University Rover Challenge'ta içerisinde dünyanın seçkin üniversitelerinin de bulunduğu 87 takım arasından ilk 36'ya girmeyi ve final etabında ise ilk 5'e dahil olmayı amaçladıklarını söyledi. "Gelişen uzay endüstrisinde yer almak için alt yapımızı oluşturuyor ve mevcut savunma sanayisine hazırlanıyoruz." diyen Bardak, şunları kaydetti: "Elon Musk'ın SpaceX girişimi başta olmak üzere uzay endüstrisinin çok büyük ölçüde dönüştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Ay'ın yüzeyinde, Mars'ta kolonileşmenin ciddi ciddi tartışıldığı bir geçiş dönemini yaşıyoruz insanlık olarak...