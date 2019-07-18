FİNANS

İTÜ Vodafone Future Lab, teknoloji sohbetlerine ev sahipliği yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "İTÜ Vodafone Future Lab’de gerçekleştirmeye başladığımız Future Lab Tech Talks etkinliklerinde, fırsatları ele alıp işletmelerimize nasıl verimlilik ve üretim artışı olarak yansıtabileceğimizi konuşacağız"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, iş ortakları ile teknolojik dönüşümün getirdiği fırsatları konuşmak üzere İTÜ Vodafone Future Lab’de yeni bir etkinlik serisi "Future Lab Tech Talks"u başlattı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, İTÜ Vodafone Future Lab’de iş ortaklarıyla dijital dönüşüm gündemi ile bir araya geldi.

"Future Lab Tech Talks" olarak adlandırılan etkinlikler serisinin ilki özel bulut teknolojisinin önde gelen şirketlerinden Wmvare iş birliği ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk konuğu ise teknoloji lideri Kaus Phaltankar oldu. Dell Technologies, Virtustream, Verizon, Hewlett Packard ve Citicorp gibi şirketlerde çalışan, pek çok patenti ve Network Security adlı bir kitabı bulunan Phaltankar, Vodafone Business müşterilerine iş dünyasında dijitalleşme ile başlayan değişimi, sektörlerde yaşanan dönüşümü ve bulut teknolojilerini kullanırken siber tehlikelerden kaçınabilmek için hangi proaktif adımları atmak gerektiğini anlattı.

Etkinlikte Vodafone iş ortakları Kaus Phaltankar’a dijital dönüşüm ve siber güvenlik ile ilgili soru sorma imkanı da buldu.

- "İş ortaklarımızı, dijital dönüşümle yeniden şekillenen dünyaya hazırlamak önceliklerimiz arasında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, günümüz dünyasında şirketlerin ancak dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet edebildiklerini belirtti.

Vodafone Business olarak işletmelerin dijital iş ortağı olma iddiasıyla, şirketleri teknoloji ile yeniden şekillenen dünyaya hazırlamanın öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Şahin, şunları kaydetti:

"Daha esnek, verimli ve hızlı bir bulut altyapısı için bir çok firma Vodafone Türkiye’ye güveniyor. Kurumsal müşterilerimize komple iletişim hizmetleri sunma stratejimiz doğrultusunda 2013 yılında kurduğumuz Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü, teknoloji yatırımlarımızın önemli bir halkasını oluşturuyor. Dünyanın en ileri teknolojileriyle donattığımız bu merkezde, kurumların rekabet gücünü artıracak yeni nesil bilgi işlem ve iletişim hizmetleri sunuyoruz. Müşterilerimizin teknoloji altyapısını yönetirken en çok hassasiyet gösterdiğimiz noktalardan biri de kesintisiz hizmet. Sunduğumuz yedekleme ve felaket kurtarma merkezi hizmetleri ile müşterimizin veri kaybetmemesi için önlem alırken, aktif ettiğimiz güvenlik hizmetleri ile de dış tehditlerden etkilenmemelerini sağlıyoruz. Böylelikle müşteriler verilerini güvenli bir şekilde saklayıp, gerek duyduğunda erişebiliyor.

Vodafone olarak dijital dönüşüm paralelinde müşterilerimizin iş süreçlerini hızla akıllı çözümlerle desteklemeye, verimliliklerini artıracak esnek, ölçeklenebilir ve güvenli fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. İTÜ Vodafone Future Lab’de gerçekleştirmeye başladığımız Future Lab Tech Talks etkinliklerinde de bu fırsatları ele alıp işletmelerimize nasıl verimlilik ve üretim artışı olarak yansıtabileceğimizi konuşacağız. Vodafone olarak şirketlerimizin dijital dönüşümünde aktif rol almayı sürdürerek, iş yapış şekilleri değişirken mevcut ve yeni segmentlerdeki fırsatları iş ortaklarımızla birlikte belirlemeye devam etmek istiyoruz."

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