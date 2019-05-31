İSTANBUL (AA) - İTÜ, Türkiye'nin 5G'ye geçiş serüvenine katkı sunmayı hedefleyen Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 5G Zirvesi (2019 IEEE) İstanbul etkinliğine ev sahipliği yapacak.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre,zirve, IEEE desteğiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gazi Üniversitesi, Lüksemburg Üniversitesi, Kolombiya Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Cezayir Hassan II Kazablanka Üniversitesi iş birliğiyle 13-14 Haziran'da İTÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenecek.

Zirvede, "5G, büyük veri, M2M, yapay zeka, bulut bilişim ve nesnelerin internetine (IoT)" yönelik vizyonların yanı sıra ekosisteminin zorluklarını değerlendiren yenilikçi yaklaşımlar ele alınacak.

Küresel ekosistemde geçerli kullanıcı senaryolarının 5G kapsamında yaygınlaştırılması için araştırma ve en iyi uygulama örneklerinin inceleneceği zirvede, yeni teknolojilerde tasarım yoluyla yerleşik güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla neler yapılacağı da tartışılacak.

Dünyada 5G konusunda uzman pek çok bilim insanı, yönetici ve konuşmacının davetli olduğu etkinliğe, 6G'nin fikir babası olarak gösterilen Prof. Ari Pouttu da katılacak.