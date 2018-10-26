İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İTÜNOVA Teknoloji Transferi Ofisi destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Doğrudan Yatırım Zirvesi”, İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi (Invest in Turkey) Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyeleri ve Genel Sekreteri Özlem Özyiğit’in katılımıyla, Uluslararası Doğrudan Yatırımları (UDY) teşvik etmek amacıyla düzenlenen zirvenin bu yılki teması ise "UDY, Yatırım Tanıtımı ve Ekonomik Kalkınma" oldu.

Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, "Hükümet olarak cari açığın kapanmasına, ihracat ve teknoloji açısından doğrudan yatırımlara önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi (Invest in Turkey) Başkan Yardımcısı Karayaka da "Cari açığın en iyi ilacının da uzun dönemli, sürdürülebilir ve kalıcı doğrudan yatırımlar olduğunun farkındayız ve bunları artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ise doğrudan yatırımların Türkiye'nin kalkınması için olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri haline geldiğini kaydetti.

