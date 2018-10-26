FİNANS

İTÜ'de "Doğrudan Yabancı Yatırım Zirvesi" düzenlendi

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

İTÜ'de "Doğrudan Yabancı Yatırım Zirvesi" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İTÜNOVA Teknoloji Transferi Ofisi destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Doğrudan Yatırım Zirvesi”, İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi (Invest in Turkey) Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyeleri ve Genel Sekreteri Özlem Özyiğit’in katılımıyla, Uluslararası Doğrudan Yatırımları (UDY) teşvik etmek amacıyla düzenlenen zirvenin bu yılki teması ise "UDY, Yatırım Tanıtımı ve Ekonomik Kalkınma" oldu.

Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, "Hükümet olarak cari açığın kapanmasına, ihracat ve teknoloji açısından doğrudan yatırımlara önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi (Invest in Turkey) Başkan Yardımcısı Karayaka da "Cari açığın en iyi ilacının da uzun dönemli, sürdürülebilir ve kalıcı doğrudan yatırımlar olduğunun farkındayız ve bunları artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ise doğrudan yatırımların Türkiye'nin kalkınması için olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri haline geldiğini kaydetti.

PARTNERSaat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!Saat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!
Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnunFındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun
Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparızMarmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İTÜ

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Köprü ve otoyollar para bastı

Köprü ve otoyollar para bastı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Mersin'de artık kahve üretilecek

Mersin'de artık kahve üretilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.