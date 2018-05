- "Konteyner" mimarisiyle birçok yenilik deneyimlenecek

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin de "engelsiz yeşil ofis" konseptine ilişkin, Türkiye için yeni sayılabilecek bir yaklaşım olan "konteyner" mimarisiyle birçok yeniliğin ilk kez deneyimleneceğini aktardı.

Öncelikle inşa edildiği yerde minimum karbon ayak izi yaratan bir bina tasarladıklarını vurgulayan Seçkin, şu nları kaydetti:

"Kullanılan malzemeleri ve yapı elemanlarını mümkün olduğunca geri dönüşümlü ve az enerji tüketen ürünlerden seçmeye çalıştık. Burada yaşam başladıktan sonra da öğrenmeye ve tecrübe kazanmaya devam edeceğiz. Her binada ve her yeni teknolojide olduğu gibi binayı kullananların da bize geri dönüşleri doğrultusunda değerlendirmeler yapıp yeni yapılar geliştirme şansımız olacak. Tasarladığımız konteyner mimarisi şu an geri dönüşüm açısından en önemli yapım yaklaşımlarından birisi. Biz de burada bir geri dönüşüm tesisi kurduğumuz için atıklardan enerji üretiyoruz. Toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik uygulamalarla öncü İTÜ, Yeşil Kampüs Projesi kapsamında, sürdürülebilir yaşamın somut bir örneğini ülkemize kazandıracak."