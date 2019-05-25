FİNANS

İTÜ'den yerli ve milli yüz tanıma sistemi

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli ve milli yüz tanıma sisteminin başta finansal güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda yaygınlaştırılması hedefleniyor - İTÜ Elektronik Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgül: - "ArtGe Teknoloji üzerinden FaceCapt adıyla tescillenen ürünümüzde, öncelikli hedefimiz Orta Doğu ve Afrika pazarına açılmak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgül ve ekibince yerli ve milli yüz tanıma sistemi geliştirildi.

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarladıkları yüz tanıma sisteminin İTÜ Arı Teknokent firması ArtGe Teknoloji'nin ticari ürünü olarak kullanımına başlandığını söyledi.

Çok amaçlı bir sistem geliştirdiklerini anlatan Akgül, "Kapı giriş-çıkışlarında yüz tanıma sistemi başarılı bir şekilde çalışıyor. Cep ve web modülüyle akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda parola niyetine sistemi açmak için de kullanılabiliyor." diye konuştu.

Yazılımın dünyaca ünlü firmaların geliştirdiği sistemlere göre daha az maliyetli olduğunu bildiren Akgül, daha fonksiyonel ve güvenli kullanım sunduğunu kaydetti.

Yüzde 100 yerli ve milli sistem geliştirmek ve ülkenin hizmetine sunmaktan onur duyduklarını dile getiren Akgül, sistemin basit bir yüz tanıma yazılımı olmadığını, ölçeklenebilir bir platform yaratıldığının altını çizdi.

Akgül, sistemin her işletim sistemi ve donanımda çalışabildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Webcam, IP kamera, gece görüşü ve hatta termal kamera dahil her türlü amatör-profesyonel, ucuz-pahalı kamera ile çalışıyor ve çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Önümüzdeki dönemde hem güvenlik ve savunma, hem de finans sektöründe, özellikle ATM'lerde bu yazılımı görebileceğiz. Tansel Akgül ile kurduğumuz ArtGe Teknoloji üzerinden FaceCapt adıyla ürünü tescilledik. Öncelikli hedefimiz Orta Doğu ve Afrika pazarına açılmak."

Sistemin geliştirilme sürecinin 6 yıl, test sürecinin de 2 yıl sürdüğünü anlatan Akgül, "Şu anda canlılık testini gerçekleştiriyoruz. Telefonun, kameranın ya da bilgisayarın karşısındaki kişinin, bir insan suratı mı yoksa tabletten gösterilen bir fotoğraf mı? Sistem bunları da çözmek üzere." ifadelerini kullandı.

Yazılım güvenliğinin önemine dikkati çeken Akgül, Türkiye'nin yerli ve milli yazılımlar geliştirmesinin, dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağını vurguladı.

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İTÜ yüz tanıma sistemi

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