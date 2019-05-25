İTÜ'den yerli ve milli yüz tanıma sistemi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgül ve ekibince yerli ve milli yüz tanıma sistemi geliştirildi.

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarladıkları yüz tanıma sisteminin İTÜ Arı Teknokent firması ArtGe Teknoloji'nin ticari ürünü olarak kullanımına başlandığını söyledi.

Çok amaçlı bir sistem geliştirdiklerini anlatan Akgül, "Kapı giriş-çıkışlarında yüz tanıma sistemi başarılı bir şekilde çalışıyor. Cep ve web modülüyle akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda parola niyetine sistemi açmak için de kullanılabiliyor." diye konuştu.

Yazılımın dünyaca ünlü firmaların geliştirdiği sistemlere göre daha az maliyetli olduğunu bildiren Akgül, daha fonksiyonel ve güvenli kullanım sunduğunu kaydetti.

Yüzde 100 yerli ve milli sistem geliştirmek ve ülkenin hizmetine sunmaktan onur duyduklarını dile getiren Akgül, sistemin basit bir yüz tanıma yazılımı olmadığını, ölçeklenebilir bir platform yaratıldığının altını çizdi.