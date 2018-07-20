FİNANS

İvana Sert'in ruj koleksiyonu Heart Breaker Hepsiburada'da

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

İvana Sert'in ruj koleksiyonu Heart Breaker Hepsiburada'da

İSTANBUL (AA) - Modacı ve oyuncu İvana Sert'in ruj koleksiyonu Heart Breaker, Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, kozmetik kategorisinde satışa sunduğu 40 bine yakın ürünle kişisel bakımına önem veren müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Toplamda 950 markanın kozmetik ürünleri, parfüm, cilt bakımı, makyaj ürünleri ve güneş ürünlerini müşterileriyle buluşturan Hepsiburada, son olarak ünlü moda tasarımcısı, stilist ve sunucu İvana Sert'in ruj koleksiyonunu da portföyüne ekledi.

Yeni ruj koleksiyonu Heart Breaker, 8 adet mat likit ve 1 adet de glitter rujdan oluşuyor. Uzun süre kalıcı formülü sayesinde yoğun renk ve dudaklarda mat bir bitiş sunan koleksiyon, sünger uçlu aplikatörü sayesinde kolay uygulama sağlıyor.

Koleksiyonunu Hepsiburada üzerinden satışa sunan Sert, "Türkiye'nin lider e-ticaret platformu üzerinden koleksiyonumdaki rujları, kadınların beğenisine sunmaktan çok mutluyum. Hepsiburada ayda 80 milyonun üzerinde ziyaret ediliyor. Ayrıca tüm Türkiye'ye ulaşan güvenilir bir dağıtım ağları var. Bu sayede, Türkiye'nin neresinde olursa olsun dileyen herkes, İvana Sert rujlarına bu sayede hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Heart Breaker hepsiburada

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