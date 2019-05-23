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"İVME Finansman Paketi, imalat ve ihracat odaklı"

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "İVME Finansman Paketi, imalat ve ihracat odaklı olmakla birlikte özellikle cari açığa çözüm yolunda içeriklerden oluşmuş"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, İVME Finansman Paketi'nin, imalat ve ihracat odaklı olmakla birlikte özellikle cari açığa çözüm yolunda içeriklerden oluştuğunu bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, İVME Finansman Paketi'ni değerlendirdi.

İVME Finansman Paketi'nin, imalat ve ihracat odaklı olmakla birlikte özellikle cari açığa çözüm yolunda içeriklerden oluştuğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak sürekli ihracatımızı ithalata bağlı olarak gerçekleştirdiğimizi belirtiyor, ham madde, ara mallar ve makine sektöründe yerli üretim yapabilmemiz için finansmana ihtiyacımız olduğunu dillendiriyorduk. İVME Finansman Paketi'nde geçen ana sektörler ve 21 alt sektör, cari açığımızı en çok tetikleyen sektörler... Birçok katma değerli ürün noktasında ham maddemizin olmayışı, döviz kurunun yüksekliği ve üretim için finansman yetersizliği gibi başlıklar ihracata dayalı büyümemiz için en büyük sorunlardandı. Bu nedenlerle büyüme oranımız ile ters orantılı bir şekilde 40 yıldır cari açık noktasında ekonomik olarak sıkıntılar yaşamaktaydık. Yerli ihracat noktasında stratejik ürünler üzerine Sanayi Bakanlığımızın teşvikleri ile örtüşen bu paket, yüksek büyüme yüksek cari açık olgusunu yıkacaktır. Üretimde zamanla ithalata bağımlılığı azaltacak ve büyümede cari açık kader olmaktan çıkacaktır. Bu paket, aynı zamanda yerli katma değeri yüksek ürünlerimizin ihracatına katkıda bulunacak, sanayicilerimiz ve tarım işiyle uğraşanların yüzünü güldürecek, istihdama da olumlu yansımaları olacak, orta ve uzun vadede güzel sonuçlar alacağımız bir paket olmuştur. İş dünyamıza hayırlı uğurlu olsun."

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