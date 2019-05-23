İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi ile üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlanacağını belirtti. Bakan Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamu bankaları aracılığıyla farklı sektörler için devreye aldıkları "İVME Finansman Paketi" lansmanında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk andan itibaren ekonomide kapsamlı bir değişim hedefini her platformda dile getirdiklerini söyledi. Tüketimden, ithalattan ziyade, ihracata dayalı, katma değerli, teknolojik ürün üretimini önceleyen bir modeli benimseyeceklerini ifade ettiklerini anımsatan Albayrak, işte bu hedef doğrultusunda gerek "Yeni Ekonomi Yaklaşımı (YEP)", gerek 3 yıllık yol haritası olan "Yeni Ekonomi Programı"nda bu hedef doğrultusundaki stratejileri kamuoyu ile paylaştıklarını dile getirdi. Albayrak, YEP'te, cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlediklerini hatırlattı.

Nisan ayında açıkladıkları "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketinde de, kredilerin, belirlenen işte bu stratejik alanlara yönlendirileceğini, teşvik edileceğini ifade ettiklerini belirtti. Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İşte bugün, bu hedef ve stratejiler doğrultusunda daha emin adımlarla yürümemizi sağlayacak, sektörümüzü bu hedefler doğrultusunda destekleyecek çok önemli bir paketi devreye alıyoruz. Bu pakete, İVME Finansman Paketi adını verdik. Yani İleri, Verimli, Milli Endüstri Finansman Paketi. İVME Finansman Paketi, dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak. 2002 sonrasında uyguladığımız politikalar neticesinde, 2002'de orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı ise yüzde 31 olan payı 2018 itibari ile yüzde 39,9 seviyelerine yükselmiştir.

Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşümünde kritik öneme sahip olan yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat içerisinde sahip olduğu payı, çok daha yukarı seviyelere taşıyabilmeliyiz. Bu bağlamda, bu finansman paketinin stratejik önceliği orta yüksek ve ileri teknoloji ürünlerini içeren sektörleri güçlendirmek ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak olacak. Finansman paketimiz ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsiyor. Sadece sektör bazında değerlendirme yapılarak değil, dış ticaret açığına pozitif katkı sağlama potansiyeli olan ürünlere finansman sağlanacak. Bu sayede, ilgili ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedeflenecek ve böylece stratejik ürünlerin ihracat potansiyeli ortaya çıkarılmış olacak. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayisinin teknik altyapısının daha da ileri seviyelere taşınması sağlanacak." - "30 milyar liralık finansman sağlayacağız" Berat Albayrak, küresel gelişmelerin gölgesinde gittikçe güçleşen finansman koşullarına rağmen, Türkiye ekonomisinin küresel ticari ve finansal belirsizliklerden minimum düzeyde etkilenmesini sağladıklarını söyledi.

Sanayicinin ve yatırımcının finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları attıklarını ve atmaya devam ettiklerini belirten Albayrak, bugün açıkladıkları İVME paketinin de sanayicinin, üreticinin finansmana kolay erişimini uygun maliyetlerle mümkün hale getirmiş olacağını ifade etti. Albayrak, paketle birlikte biraz önce özetlediği prensipler çerçevesinde üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacaklarını vurguladı. Üç ana faaliyet alanı, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendiğini belirten Albayrak, "İlk finansman alanımız hammadde ve ara malı imalatı. Bu alanda sağlayacağımız iyileşme, cari dengeye olumlu yönde çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu alanda kimyasal/medikal (eczacılık) ürünler, plastik ve kauçuk ürünler; suni ve sentetik iplikler; kağıt, karton ve mukavva sektörleri olmak üzere 4 alt başlık belirlendi. Bu kapsamda; temel eczacılık ürünleri, boya maddeleri ve plastik hammaddeler vb. birçok sanayi ürünü desteklenmiş olacak." diye konuştu.