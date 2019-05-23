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İVME Finansman Paketi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: - "Önümüzdeki süreçte, diğer katılım bankalarının ve konvansiyonel bankalarımızın da bu kapsamda benzer çalışmalar yapacaklarını ve bizleri izleyeceklerini ümit ediyoruz" - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: "Yılın ilk dört ayında, özel sektörün nakit akışını düzenlemeye yönelik, önemli tedbirlerin, hızla olumlu sonuçlar vermeye başladığını hep birlikte gördük" - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: - "Kamu bankaları olarak güç birliği anlayışıyla, bugün imzaladığımız bu paket ile cari açığı azaltacak, istihdam artışını sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yönlendirmeleriyle, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank olarak finansman paketi hazırladıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte, diğer katılım bankalarının ve konvansiyonel bankalarımızın da bu kapsamda benzer çalışmalar yapacaklarını ve bizleri izleyeceklerini ümit ediyoruz." dedi.

Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilen Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "İVME Finansman Paketi" tanıtım toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi ve dünya ticaretinden hak ettiği payı almasının, ülkedeki üretimin ve bu üretimin kalitesinin artırılması ile mümkün olacağını söyleyen Aydın, "Sayın bakanımızın yönlendirmeleri çerçevesinde, üretimin ve ihracatın artırılmasına yönelik olarak, Ziraat, Halk ve VakıfBank ile bir araya gelerek, finansman paketi hazırladık. Önümüzdeki süreçte diğer katılım bankalarının ve konvansiyonel bankalarımızın da bu kapsamda, benzer çalışmalar yapacaklarını ve bizleri izleyeceklerini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da, Halkbank olarak 81. yaşlarını kutladıkları bu günde, ülke ekonomisi için vizyoner bir adım atıldığı "İVME Finansman Paketi" toplantısının bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

- "Ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Arslan, kamu bankalarının, uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve piyasa ihtiyaçlarını yönelik etkin çözümler üreten ekonomi yönetiminin öncülüğünde yılın ilk çeyreğini başarılı bir şekilde geride bıraktığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yılın ilk dört ayında, özel sektörün nakit akışını düzenlemeye yönelik, önemli tedbirlerin, hızla olumlu sonuçlar vermeye başladığını hep birlikte gördük. Sanayi üretimindeki pozitif trend devam etmekte, alt sektörlerdeki gelişmeler ekonomimizin dengelenme sürecinin olumlu seyirini güçlendirmektedir. Bizler ekonomik reformların etkilerini, daha yakından hissetmeye başlayacağımız yılın ikinci yarısında da özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin istikrarı dengeli büyümesi ve toplumsal refahı adına üzerine düşen tüm sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacak, işletmelerimizin de ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlayarak onlarla beraber büyüyeceğiz. Finansman paketinin de bu doğrultuda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, ayrıca istihdama katkı ve ihracat potansiyeli bulunan sektörlerin, belirlenmiş olmasını çok önemli buluyoruz. Diğer taraftan bu finansman paketinin desteklediği sektörlere sağlayacağı imkanlar açısından oldukça kapsayıcı ve cazip olduğunu da ifade etmek isterim."

- "Cari açığı azaltacak, istihdam artışına katkı sağlayacak"

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise bu protokolün sürdürülebilir büyüme açısından çok büyük önem taşıdığına inandığını belirterek, "Sürdürülebilir büyüme ancak katma değeri yüksek yatırımlar ile mümkün olabilir. Bu noktada kaynakların etkin ve verimli kullanılarak, doğru dağıtılmasI hayatı önem taşıyor." dedi.

Özcan, "Kamu bankaları olarak güçbirliği anlayışıyla, bugün imzaladığımız bu paket ile cari açığı azaltacak, istihdam artışını sağlayacak, katma değeri yüksek üretim yapan sektörlere hem yatırım hem de işletme kredisi imkanı sunulmaktadır." şeklinde konuştu.

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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın

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