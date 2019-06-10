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İVME Finansman Paketi

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: - "Söz konusu destek paketinin Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana kanayan yarası olan cari açık için panzehir niteliği taşıdığına inanıyoruz"

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketinin, Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana kanayan yarası olan cari açık için panzehir niteliği taşıdığına inandıklarını belirtti.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketinin, ülkenin ekonomik sürecine katkı sağladığını vurguladı.

Paketin ülkenin geleceğine yönelik olduğunu, yatırım, üretim ve istihdam seferberliğine yeni bir soluk getireceğine inandıklarını belirten Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu destek paketinin Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana kanayan yarası olan cari açık için panzehir niteliği taşıdığına inanıyoruz. Sayın Bakanımız tarafından açıklanan destekler Giresun gibi fındık ve çayın yanında metal ürünleri ile içecek sanayi imalatında öne çıkan bölgelerin desteklenmesine önemli katkı sağlayacaktır."

Çakırmelikoğlu, geçen yılı 152 milyon dolarlık dış ticaret işlemi ile kapatan Giresun'un, bu desteklerle milli ekonomi hamlesine ivme kazandırmayı sürdüreceğini bildirdi.

Destek paketlerinden Giresun gibi illerde imalat ve ihracat yapan firmaların daha fazla faydalandırılması gerektiğine işaret eden Çakırmelikoğlu, "Bu bağlamda imalat ve ihracata yönelik İVME Destek Paketi'nin 500 bin lira ve üzerinde olmak üzere bir yılı ödemesiz, 36 ay ile 60 ay arasında vadeyle bir kredi paketi olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadesini kullandı.

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GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu İVME Finansman Paketi

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