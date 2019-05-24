"İVME Paketi, milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli rol oynacak"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi'ne ilişkin, "Paketin, milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, cari açığın salt bir dış finansman ihtiyacı sorunu olmadığı, aslında bir üretim sorunu olduğunu kaydetti.

Kaan, "Verimsiz, katma değeri düşük, muadillerinden pozitif olarak ayrışamayan ve dolayısıyla rekabet payı düşük mal ve hizmetlerin üretimi, kısa vadede büyümeye katkı sağlasa da, yapısal problemlerimize karşı sürdürülebilir bir reçete sunamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin, üretim, yatırım ve ihracat hattında, katma değeri yüksek, AR-GE’yi odağına alan ve kendine yetebilirliği hedefleyen politikaları öncelemesi gerektiğini belirten Kaan, şunları kaydetti:

"İleri teknolojiye dayalı sanayileşmeyi başarmış gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi, politika ve hedeflerini gelişme stratejilerine uygun olarak AR-Ge, finans, vergi ve dış ticaret politikalarını birbirini destekleyecek politika ve uygulamalar bütünü olarak ele almalıyız."