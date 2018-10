"İYH Türk müteahhitlerine dışarıda önemli kapılar açacak"

Limak ile iş yapmak için dünyadan büyük ilgi olduğunun altını çizen Haldun Fırat Köktürk, "Çinli ortaklar bazı projelere beraber girmek istiyorlar özellikle Avrupa’daki bizim uzmanlığımızdan dolayı bazı projeler için finansal partnerların ilgisi var. Bizimle iş birliği yapmaya, tecrübemizden dolayı sadece Çin değil Uzakdoğu’ndan diğer ülkelerden fonlardan ilgi var. Özellikle Rusya’dan ciddi ilgi var. Rusya’da ciddi projeler yaptık orada da tanınırlığımız arttı. Havacılıkta ciddi bir artı değer yarattığımızı düşünüyorum. İşletmesini yaptığımız Kosova’nın tek uluslararası havalimanı Priştine Adem Yaşari Havalimanı’nda önemli bir yere geldik. Limak Kosova'da çok saygı duyulan bir şirket ve bunu da genişleterek sürdürmeyi düşünüyoruz. Kosova da olabilecek her türlü yatırıma biz açığız. İlişkilerimiz de iyi seviyede gidiyor ve bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

“İYH yurt dışında bize önemli kapılar açacak”

Limak olarak bugüne kadar üstlendikleri işleri zamanında ve bütçesi dahilinde tamamlamış olmalarının yanı sıra konsorsiyum ortaklığını yaptıkları İstanbul Yeni Havalimanı’nın (İYH) Türk müteahhitliğine yurt dışında önemli kapılar açacağını dile getiren Haldun Fırat Köktürk, “En büyük işleri zamanında ve bütçesinde bitirmek çok önemli bir şey. Havalimanı konusunda üst yapı ve altyapı üzerinde bizim Türk müteahhitlerinin altından kalkamayacağımız bir proje olduğunu düşünmüyorum. Bir sürü alt yapı projemiz var. Dünyada olabilecek her türlü büyüklükte projeleri başarıyla yapabiliriz.Türkiye’nin müteahhitlik başarısından kaynaklanan bir şey. Hayal bile edilemeyecek sürelerde havalimanı inşaatları tamamladık. Senegal örneğini verelim 8.5 yılda bitmeyen proje vardı. Biz bitirdik. Senelerdir Berlin’de Brandenburg açılamadı. İYH gibi bir projeyi zamanında açmak bizim için çok büyük bir kazanım olarak düşünüyorum.Biz katıldığımız her fuarda her toplantıda özellikle yeni havalimanı ile ilgili çok soru geliyor” diye konuştu. (Fotoğraflı)