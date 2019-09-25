"İyi günlerin beklediğini müjdeliyorum"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Özellikle Türk lirasına sahip çıkmanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu sayede de bizi inşallah ihracat alanında da Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi alanında da iyi günlerin beklediğini müjdeliyorum." dedi.

Akben, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlığınca bir tesiste düzenlenen 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi Galası'nda yaptığı konuşmada, dünyanın önemli bir siyasi ve ekonomik çalkantıdan geçtiğini söyledi.

Dünyada ekonomiyi etkileyen birçok unsur bulunduğuna dikkati çeken Akben, "Türkiye bütün bu olumsuzların arasından, bütün bu dünyada meydana gelen olumsuz tablodan çok şükür ki çok fazla hasar, çok fazla yaralanmadan bugünlere geldi. Buna katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi rekabet ortamında dijital teknoloji, yapay zeka ve teknolojik yatırımların beklediğini dile getiren Akben, şöyle konuştu:

"Bizim artık dijital tarafta, teknoloji tarafında yatırımlarımızı gözden geçirmemiz lazım. Yaptığımız işleri, emek yoğundan teknoloji yoğuna getirmemiz lazım. Ürünlerimizin kalitesini dünyada rakipleriyle rekabette boy ölçüşür hale getirmemiz lazım. Bizi bu alanda büyük bir rekabet bekliyor. Sadece bizim gibi gelişmekte olan ülkeler değil aynı zamanda gelişmiş ülkeler de bu rekabette bizi bekliyor. Biliyoruz ki, Avrupa Birliği tekstil ürünlerinin en büyük ithalatçısı ama Çin'den sonra biz önemli bir pay alıyoruz. Bangladeş var. Bangladeş ile Türkiye'yi bir kıyasladığımızda bizim herhalde daha yukarıda olmamız lazım. Teknolojik açıdan, Avrupa'ya yakınlık açısından, konumumuz açısından daha önemli bir yerde olmamız lazım."