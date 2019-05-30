İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, "Hükümet süresi geçmesine rağmen henüz 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı açıklamadı. Bir an önce bu planın TBMM gündemine gelmesi gerekir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin görüşlerini açıkladı.

Kalkınma planlarına değinen Yılmaz, yatırımcıların önünü görmesi için beş yıllık kalkınma programlarından oluşan orta vadeli programlar ile yıllık programlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Durmuş Yılmaz, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 2014 yılında yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Hükümet süresi geçmesine rağmen henüz 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı açıklamadı. Bir an önce bu planın TBMM gündemine gelmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma planının TBMM'de görüşülmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu ama yasalara aykırı olarak henüz konunun gündeme gelmediğini savunan Yılmaz, "Ortada 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili TBMM Başkanlığına sunulmuş bir çalışma yok. Peki niye yok? Bizim duyumlarımıza göre konu taraflarca görüşüldü. Orada alınan bilgiler çerçevesinde raporun kamuoyu ile paylaşılması lazımdı ancak kurumlar çökertildiği ve bu işi yapabilecek uzman kişiler kalmadığı için raporu yazan kimse kalmadı. Bütün uyarılarımıza rağmen Devlet Planlama Teşkilatı lağvedildi. Bu teşkilatta yetişen insanlar başka kurumlara gitti. Bu planı kaleme alacak uzman yok. Bundan dolayı rapor yazılamıyor" değerlendirmesinde bulundu.