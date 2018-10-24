İYİ Parti'li Ataş: İşçi ücretlerine 'enflasyon farkı' uygulamaya yönelik çalışmanız var mı?

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, okul harcamalarının ve ısınma giderlerinin arttığını, son dönemde kamuya geçiş yapan işçilerin geçim sıkıntısı çektiğini belirterek, hükümete, "İşçi ücretlerine memur maaşlarında uygulandığı gibi enflasyon farkı adı altında bir oran uygulamaya yönelik çalışmanız var mıdır?" diye sordu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kamuya geçiş yapan işçilerin yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi veren Ataş, taşeron işçilerin geçim sıkıntısı çektiğini belirtti. Ataş, Bakan Selçuk'a şu soruları sordu:

"14 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı taşeron yöntemiyle çalışan 900 bin işçi, devlet kadrolarına veya kamu kuruluşlarına ait şirketlere işçi olarak geçiş yaptı. Geçiş yapan işçilerin ücretleri ile sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu sözleşme hükümleri adı altında bir düzenleme yayınlandı. Bu düzenlemede geçiş yapan işçilerin ücretleri ve sosyal hakları 31.12.2020 tarihine kadar o günün şartları çerçevesinde belirlendi. Cumhurbaşkanı ısrarla 'kriz yok' dese de ekonomik göstergeler, döviz artışları ve döviz dalgalanmaları ile enflasyon oranları bunun tam tersini işaret etmektedir. Bu kriz ortamında özellikle asgari ücretle geçiş yapan işçilerimizin ücretlerine düzenleme yapıldı ama okul harcamalarının ve ısınma giderlerinin arttığı bu dönemde işçilerimiz geçim sıkıntısı çekmektedir. Bu bilgiler ışığında, yıl başından itibaren işçilerimizin ücretlerine uygulanacak zam oranında bir değişme olacak mıdır? Enflasyonunun yüzde 25'lere yükseldiği bu dönemde işçilerimizi enflasyona karşı korumaya yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır? İşçi ücretlerine memur maaşlarında uygulandığı gibi enflasyon farkı adı altında bir oran uygulamaya yönelik çalışmanız var mıdır?"

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